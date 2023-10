UN-Nothilfekoordinator fordert sofortigen Zugang zu Gazastreifen

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der verheerenden Explosion an einem Krankenhaus im Gazastreifen mit möglicherweise Hunderten Opfern hat UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths einen sofortigen Zugang für Hilfslieferungen in das Gebiet gefordert. "Was wir dringend brauchen, ist ein sofortiger, sicherer Zugang für humanitäre Hilfe im gesamten Gazastreifen", sagte Griffiths am Mittwoch (Ortszeit) bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats. Er wies auf die sich weiter verschlechternde Lage im Gazastreifen hin: "Die Zerstörung des Krankenhauses gestern hat den Druck auf dieses bröckelnde, angeschlagene und traurige Gesundheitssystem weiter erhöht."

Die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde hatte für den Raketeneinschlag bei der Klinik am Dienstagabend umgehend Israel verantwortlich gemacht, arabische Nachbarstaaten schlossen sich dem an. Israel wies dies entschieden zurück und sprach vom Einschlag einer verirrten Rakete der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad.