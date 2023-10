Tesla, Adidas, Allianz, Microsoft – DIESES Optionsscheindepot einfach anschauen!

Wir wollen nun heute zwei Restbestände loswerden und Platz machen für neue Investments. Der Call auf Volkswagen hatte uns plus 45% gebracht auf Tranche Nummer eins. Danach war mit VW aber nicht mehr viel zu holen, sie ist eine Enttäuschung 2023. Wir verkaufen den Restbestand in VW. DEPOT HIER ABONNIEREN

Liebe Leser, 19 x haben wir bisher Positionen im Markenwertportfolio Marathon ( HIER können Sie es abonnieren oder testen ) „glattgestellt“ und die Bilanz sieht bisher so aus – 19x Gewinne zwischen plus 13% im Minimum und plus 200% im Maximum bei Adobe und Amazon. Falls Sie ein besseres Portfolio 2023 finden – mailen Sie uns gern. Wir lassen uns gern quervergleichen mit unserer Performance;-)

Bei Paypal kann man nicht sagen, dass 2023 völlig enttäuschend war, ein Überflieger war die Aktie aber auch nicht. Tranche eins ging dort mit plus 50% raus, der minimale Restbestand liegt 40% hinten und wir veräußern diese kleine Restposition.

Bei Adidas wiederum waren wir am 31.3 aktiv mit Gewinnmitnahme plus 59%, danach kam Tranche zwei am 21.6 zu plus 91% und jetzt nehmen wir tranche drei mit, da die Position auch nicht mehr allzu groß ist.

Es bleibt aber – Einkauf zu 2,4 Euro Mitte Januar und Verkauf jetzt zu 4,5 Euro. Das sind rund 90% Gewinn erneut und damit kommt uns die jüngste Prognoseerhöhung bei Adidas entgegen.

Wichtig dabei – damit ist jetzt viel im Kurs drin. Ihr erinnert Euch an Hugo Boss? Da lagen wir im Optionsscheindienst 2022 bis zu 250% vorne. Wir veräußerten damals, hielten die Story für „durch“ als die Masse drauf sprang. 2023 nun ist für Hugo Boss ein sehr dürres Jahr. JETZT kann man sich die Aktie wieder langsam ansehen. Erst jetzt.

Neue Aktionen im Markenwertportfolio bekommt Ihr schon morgen im entsprechenden Verteiler.

VG Euer TEAM FR