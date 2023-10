Diese prestigeträchtigen Auszeichnungen würdigen das unermüdliche Engagement des PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore für Spitzenleistungen, Innovation und nachhaltige Praktiken in der Hotelbranche.

Das Jahr begann mit einem Höhepunkt, als das PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore bei den International Hotel Awards 2022 mit dem Preis „Sustainable Hotel (Asia Pacific) 2022-2023" ausgezeichnet wurde. Diese Auszeichnung ist ein Beweis für das Engagement des Hotels bei der Umsetzung nachhaltiger Praktiken in seinem gesamten Betrieb. Darüber hinaus gewann das Hotel bei den Luxury Lifestyle Awards 2023 die „International Sustainable Awards 2023".

Im Rahmen der Fortsetzung seines Nachhaltigkeitsprogramms wurde das PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore von Visit Singapore 2023 in die Liste der „Top Six Green MICE Venues" aufgenommen. Diese Auszeichnung hebt das Engagement des Hotels für die Bereitstellung umweltfreundlicher Veranstaltungsräume hervor und unterstreicht somit seinen Einsatz für nachhaltige Praktiken in der Tagungs- und Veranstaltungsbranche. Das Hotel war außerdem Finalist in der Kategorie „Outstanding Achievement" (Hervorragende Leistung) im Bereich Nachhaltigkeit 2023 beim Singapore Tourism Award 2023, der vom Singapore Tourism Board, der Tourismusbehörde von Singapur, verliehen wird.

Mit der Aufnahme in die Green Collection 2023 von GHA DISCOVERY hat das PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore seine Position als Champion in Sachen Nachhaltigkeit weiter gefestigt. Diese Anerkennung unterstreicht die Bemühungen des PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore, die besten ökologischen Praktiken in der Hotelbranche zu fördern und ein Beispiel für die Branche zu setzen.

Das Hotel stand bei den World Travel Awards 2023 im Mittelpunkt und wurde mit dem prestigeträchtigen Titel „Asia's Leading Green Hotel 2023" (Asiens führendes grünes Hotel 2023) ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde das Hotel bei den GOGREEN Awards 2023 von Bang Media mit dem angesehenen „2023 GOGREEN Sustainable Development Pioneer Award" ausgezeichnet und gewann somit zum ersten Mal einen Preis in China.