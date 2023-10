Rockwell Automation bietet mit neuem FactoryTalk Optix-Portfolio neue Möglichkeiten in der HMI-Welt

BRÜSSEL, 19. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit führende Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, gab heute die Einführung seines FactoryTalk Optix -Portfolios bekannt. Dieses Angebot hilft Industrieunternehmen, vielseitige HMI-Lösungen (Human Machine Interface) zu entwickeln, die unterschiedlichen Kundenanforderungen gerecht werden und sich an wandelnde Bedürfnisse und Technologien anpassen.

Industrieunternehmen können nun von Komponenten profitieren, die für die Entwicklung und Programmierung intuitiver, einfach zu bedienender Industrieanwendungen konzipiert wurden. Das FactoryTalk Optix-Portfolio bietet eine offene Architektur mit individuellen Optionen für Design, Bereitstellung, Konnektivität und Erweiterbarkeit, die es Anwendern ermöglichen, innovative Anwendungen selbst zu erstellen.

„Das FactoryTalk Optix-Portfolio ist bahnbrechend", so Guy Lopes, Vice President of Operations, Wulftec International. „Es ist eine offene Lösung, die Flexibilität mit einem zukunftsorientierten Ansatz bietet. Dies ermöglicht es uns, innovatives Equipment schneller zu entwickeln. Dazu gehören die Zusammenarbeit mehrerer Nutzer, webbasiertes Design und Testen sowie eine integrierte Versionskontrolle innovativer Geräte. Das FactoryTalk Optix-Portfolio ist ein großer Gewinn für uns. Wir freuen uns sehr, dass wir es in unseren Maschinen als Standard gesetzt haben."

Das FactoryTalk Optix-Portfolio beinhaltet die HMI-Plattform und Remote-Access-Software von Rockwell Automation sowie Embedded-Edge-Computing-Module und eine breite Palette von Bereitstellungsoptionen. Die FactoryTalk Optix-Software bietet unbegrenzte Flexibilität und Effizienz durch objektorientiertes Design, assistentengestützte Arbeitsabläufe und vorgefertigte Bibliotheken.

„Rockwell Automation führt damit weitere Cloud-basierte Lösungen ein, die die Produktivität drastisch erhöhen, indem sie den Kunden neue Funktionen zur Verfügung stellen. Damit werden die Einschränkungen überwunden, die Zusammenarbeit zwischen mehreren Benutzern verbessert und sich weiterentwickelnde Arbeitsabläufe unterstützt", so Brian Shepherd, Senior Vice President, Software and Control, Rockwell Automation. „In einer Welt, die sich immer schneller verändert, ist die beste Technologie für hohe Agilität ausgelegt. Das FactoryTalk Optix-Portfolio bietet Anwendern Auswahlmöglichkeiten und Flexibilität über den gesamten Lebenszyklus von HMI-Lösungen hinweg."