„Adventure Travel World Summit" in Sapporo, Hokkaido, erschließt neue Art des Tourismus für Japan

SAPPORO, Japan, 19. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Der Adventure Travel World Summit fand vom 11. bis 14. September in Sapporo, Hokkaido, statt. Dies ist das erste Mal, dass die international renommierte Konferenz in Asien stattfindet. Die historische Veranstaltung war ein großer Erfolg. Sie brachte über 750 führende Vertreter der Abenteuerreise-Community aus 64 Ländern zusammen, um Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen und das Abenteuerpotenzial der nördlichsten Hauptinsel Japans zu entdecken.

Reiseexperten nahmen an Abenteuern teil, um die Geschichte, Kultur und Natur von Hokkaido und Japan als Ganzes zu erkunden. Paul Sarfati, der Eigentümer von Baboo Travel, nahm an zwei Hokkaido-Abenteuern teil. „Durch diese unvergesslichen Erlebnisse habe ich die indigene Kultur kennengelernt, viele unterschiedliche Abenteuer erlebt und die köstliche lokale Küche gekostet. Wir arbeiten bereits daran, Touren zu entwickeln, die Reisende nach Hokkaido bringen sollen."

Als Gastgeberstadt für den viertägigen Gipfel diente Sapporo, die Hauptstadt der Inselpräfektur, als Ausgangspunkt für die Abenteuer, wo die Teilnehmer das japanische Stadtleben mit seinen zahlreichen Restaurants, seinem Nachtleben und der Kultur genießen konnten – alles nur einen Katzensprung von einer Welt der Natur entfernt. William Tang, ein kanadischer Reiseblogger, fasst seine Erfahrung in der Stadt zusammen: „Sapporo ist anders als jede andere Stadt in Japan und voller Überraschungen für alle Stufen von Abenteuer – man denkt unwillkürlich, dass man eine Seite des Landes erlebt, die noch niemand gesehen hat."

Shannon Stowell, CEO der Adventure Travel Trade Association, reflektiert über die Auswirkungen der Veranstaltung: „Menschen, die noch nie dort waren, verliebten sich in Hokkaido, Sapporo und Japan, und ich bin sicher, dass sie Möglichkeiten finden, dies in ihr Geschäft zu integrieren. Das ist ein großartiger Ausgangspunkt, an dem Sapporo und Hokkaido ins Rampenlicht der weltweiten Fachwelt für Abenteuerreisen gerückt werden."

Sapporo steht auch im Mittelpunkt einer Folge von „Adventure Cities", die am 22. Oktober um 7:30 Uhr EST auf dem Discovery Channel ausgestrahlt wird .

