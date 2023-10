Chipbranche in Nachfrageschwäche: ASML enttäuscht mit dramatischem Einbruch der Neuaufträge um 42%

Die Chipbranche steckt weiterhin in einer Nachfrageschwäche, wie die enttäuschenden Zahlen des Halbleiter-Ausrüsters ASML zeigen. Im dritten Quartal sank der Wert der Neuaufträge dramatisch um 42 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro. Dieser Einbruch überraschte Analysten und Anleger gleichermaßen. Der Umsatz des Unternehmens ging um drei Prozent auf knapp 6,7 Milliarden Euro zurück, blieb damit aber hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Lediglich die Bruttomarge stieg im Vergleich zum Vorquartal leicht an. Das Management von ASML deutet auf eine anhaltende Flaute in der Branche hin und erwartet, dass 2024 ein Übergangsjahr sein wird.Für das vierte Quartal stellt ASML einen Umsatz von 6,7 bis 7,1 Milliarden Euro in Aussicht, was auf eine mögliche Stabilisierung hindeutet. Dennoch reagierten die Anleger enttäuscht auf die Zahlen, wie der Kursrutsch der ASML-Aktie zeigt. Konzernchef Peter Wennink gibt einen vorsichtigen Ausblick auf das nächste Jahr und erwartet ein Übergangsjahr mit einem stagnierenden Umsatz, bevor es danach wieder zu einem starken Wachstum kommt.Die ASML-Aktie verzeichnete im frühen Handel einen Rückgang von bis zu fünf Prozent, konnte sich jedoch im weiteren Verlauf etwas erholen. Seit dem Rekordhoch im November 2021 ist der Kurs um fast 30 Prozent gesunken. Dennoch zählt das Unternehmen mittel- und langfristig zu den größten Gewinnern an den europäischen Aktienmärkten.Der Auftragseingang von ASML fiel im dritten Quartal im Vergleich zum Vorquartal um 42 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro. Der Umsatz ging leicht auf 6,7 Milliarden Euro zurück. Die Bruttomarge stieg leicht auf 51,9 Prozent an. Der Konzern bestätigte trotz des schwachen Quartals die Umsatzprognose für das laufende Jahr und erwartet einen Anstieg von bis zu 30 Prozent. Für 2024 wird ein ähnlich hoher Umsatz erwartet.ASML rechnet erst in den Jahren nach 2024 mit einem starken Wachstum. Konzernchef Wennink prognostiziert für 2025 einen Umsatz zwischen 30 Milliarden Euro und 40 Milliarden Euro, der bis 2030 auf bis zu 60 Milliarden Euro steigen soll. Zudem strebt das Unternehmen eine Erhöhung der Bruttomarge auf bis zu 60 Prozent an. ASML verfügt über ein Auftragspolster von rund 35 Milliarden Euro.Die Flaute in der Halbleiterindustrie wird voraussichtlich bis Ende dieses Jahres andauern, wobei der Wendepunkt unsicher ist. ASML ist auch von den US-Bemühungen betroffen, die Exporte von Spitzentechnologie nach China einzuschränken. Das Unternehmen befürchtet, dass neue US-Beschränkungen mittelfristig die Verkäufe in China drosseln könnten. ASML ist der einzige Hersteller von Lithographieanlagen, die für die Herstellung modernster Halbleiter benötigt werden.Trotz der Herausforderungen erwartet ASML keinen wesentlichen Einfluss der Auflagen auf die Finanzprognosen, weder für das laufende Jahr noch längerfristig. Das Unternehmen rechnet für das vierte Quartal mit einem Umsatz von 6,7 bis 7,1 Milliarden Euro und einer Bruttomarge von 50 bis 51 Prozent.

Die ASML Holding Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 553,4EUR gehandelt.