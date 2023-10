DAX stagniert nach Wall Street Anstieg - Anleger hoffen auf Deeskalation im Nahost-Konflikt

Der DAX wird am Dienstag voraussichtlich stagnieren, nachdem er am Montag zunächst gefallen war, aber dann ins Plus gedreht hatte. Die Wall Street verzeichnete einen deutlichen Anstieg, aber danach gab es keine weiteren großen Bewegungen. Die asiatischen Börsen folgen am Morgen dem US-Trend. Nach der Verunsicherung im Nahost-Konflikt hoffen die Anleger auf diplomatische Bemühungen zur Deeskalation.Im mittelfristigen Chartbild des DAX sind erste Stabilisierungsversuche zu erkennen. Es wird spekuliert, dass der DAX das zuvor offene GAP schließen wird. In der letzten Woche war der DAX aus dieser Range ausgebrochen, kehrte aber am Freitag wieder zurück. Es wird erwartet, dass der DAX in der Nähe der 15.325er-Region stabil bleibt. Die Daten der Börse Frankfurt zeigen einen positiven Tag, der den US-Märkten etwas Unterstützung bieten kann.Die US-Indizes starteten stark in die Woche und interpretierten weitere Quartalszahlen positiv. Der Nasdaq Composite verzeichnete jedoch einen Rückgang auf das Niveau der Vorwoche. Die Banken konnten den Markt mit ihren Quartalszahlen überzeugen. Die kommende Woche könnte weitere positive Impulse von Unternehmen wie Tesla und Netflix bringen.Die US-Einzelhandelsumsätze für September sind überraschend stark gestiegen. Die Verbraucher in den USA lassen sich von der hohen Inflation nicht von ihrem Konsumverhalten abhalten. Die Daten zeigen, dass die Geschäfte in den USA im sechsten Monat in Folge höhere Einnahmen verzeichnen können. Die Konsumstimmung hat sich jedoch eingetrübt, was auf die hohe Inflation zurückzuführen ist. Die US-Bürger erwarten eine höhere Inflation in den kommenden 12 Monaten. Dies könnte Auswirkungen auf die Geldpolitik haben und zu weiteren Zinserhöhungen führen. Die steigenden Zinsen haben bereits zu einer Schwäche der Aktienkurse geführt, insbesondere bei den zinssensitiven Wachstumswerten der US-Technologieindizes. Der Nasdaq Composite liegt nahe an seinem saisonalen Verlauf und es wird erwartet, dass er weiterhin schwach bleibt.Trotz der robusten Wirtschaftslage in den USA und der positiven Entwicklung der Einzelhandelsumsätze bleiben die Anleger vorsichtig und beobachten die weiteren Entwicklungen aufmerksam.

Der DAX wird aktuell mit einem Minus von -1,41 % und einem Kurs von 15.034PKT gehandelt.