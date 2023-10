Tesla enttäuscht Analysten: Umsatz und Gewinn fallen - Auslieferungsziel dennoch bestätigt

Tesla hat im vergangenen Quartal die Erwartungen der Analysten verfehlt. Obwohl der Umsatz im Jahresvergleich um neun Prozent auf 23,35 Milliarden Dollar gestiegen ist, hatten die Analysten im Schnitt mit gut 24 Milliarden Dollar gerechnet. Der Gewinn sank um 44 Prozent auf 1,85 Milliarden Dollar. Die Auslieferungen gingen unter anderem aufgrund von geplanten Auszeiten zur Modernisierung von Fabriken zurück. Trotzdem bekräftigte Tesla das Auslieferungsziel von rund 1,8 Millionen Fahrzeugen in diesem Jahr und bestätigte, dass die ersten Wagen des Elektro-Pickups Cybertruck im laufenden Quartal ausgeliefert werden sollen.Laut dem Ifo-Institut lassen sich zwei Drittel des Lohngefälles zwischen West- und Ostdeutschland durch Unterschiede in der Wirtschaftsstruktur erklären. Viele Menschen im Osten arbeiten in typischen Niedriglohnbranchen, während gut bezahlende Großunternehmen aus der Industrie dort kaum vertreten sind. Das Lohngefälle beträgt durch die Berücksichtigung der unterschiedlichen Wirtschaftsstruktur nicht 15, sondern nur 5 Prozent. Daher seien Vorschläge zur Erhöhung der Tarifbindung der Betriebe als Maßnahme zur Verringerung der Lohnlücke wenig hilfreich. Es bleibt abzuwarten, ob die Ansiedlung von Tesla und anderen Konzernen im Osten langfristig die Lohnlücke schließen wird.Laut dem Weltautomobilverband OICA wurden im Jahr 2022 weltweit 85,0 Millionen Fahrzeuge hergestellt, was einem Anstieg von 6,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Tesla plant, im Jahr 2023 1,8 Millionen Fahrzeuge zu produzieren, was einem Marktanteil von 2,12 Prozent entspricht. Somit ist Tesla eher unbedeutend im Vergleich zu anderen Automobilherstellern.Ein Kommentator weist darauf hin, dass ein Benziner-Kleinwagen, der etwa 8000 Dollar in der Herstellung kostet, mit einem Liter Benzin etwa 20 Kilometer weit fahren kann. Ein Tesla könne in Bezug auf die Gesamtbetriebskosten niemals mit einem Verbrenner mithalten. Die Subventionierung des Kaufpreises, Zertifikate für erneuerbare Energien und die Befreiung von Steuern machen einen Tesla erst konkurrenzfähig. Der Kommentator glaubt, dass auch in 20 Jahren die Mehrheit der verkauften Fahrzeuge Verbrenner sein wird und Tesla möglicherweise nicht mehr existieren wird.Ein weiterer Kommentator verweist auf einen Vorfall, bei dem ein Batteriespeicher explodiert ist und ein Wohnhaus zerstört hat. Dies zeige, dass solche Batterien nicht in der Garage oder in der Nachbarschaft sein sollten. Ein anderer Kommentator berichtet, dass Tesla im Oktober in China nur 7500 Neuzulassungen hatte und das Absatzproblem nicht länger vertuscht werden könne.Es werden auch Fragen an Tesla bezüglich der Volumenziele für den Cybertruck und Highland für 2024, der Lizenzierung von FSD an andere Autohersteller, des bidirektionalen Ladens, des Fortschritts von Tesla Vision, der Integration des Tesla-Bots in industrielle Automatisierungssysteme, des Einsatzes von Optimus in der Fabrik, des Zeitplans für die Einführung von Robotaxis in den USA, der Aufschlüsselung der Nettogewinne nach verschiedenen Bereichen, der fehlenden Funktionen, der Produktion des Dojo-Chips und der rechtlichen Haftung für FSD gestellt.

Die Tesla Aktie wird aktuell mit einem Minus von -4,78 % und einem Kurs von 242,7EUR gehandelt.