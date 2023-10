Sartorius-Aktie auf Talfahrt: Gewinnwarnung drückt Kurs - Langfristige Perspektiven bleiben vielversprechend

Der Aktienkurs des Laborausrüsters und Zulieferers der Biopharmazie, Sartorius, ist starken Schwankungen unterworfen. Das Unternehmen profitierte stark von der Corona-Krise, doch nun brach der Kurs nach einer erneuten Gewinnwarnung ein. Aktuell liegt er bei 258 Euro, zu Beginn der Krise waren es noch etwa 220 Euro. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt rund 16 Milliarden Euro, der Jahresumsatz lag zuletzt bei etwa 4 Milliarden Euro. Die Gewinnprognose wurde bereits zum zweiten Mal gesenkt und auch die mittelfristige Planung wurde nach unten korrigiert.Die Korrektur der aufgeblähten Lagerbestände dauert länger an als erwartet und die Nachfrage erholt sich nur langsam. Der Vorstand rechnet nun damit, dass die operative Gewinnmarge (Ebitda) nur noch 28% erreicht, nachdem sie im Vorjahr noch bei 33,8% lag. Auch der Umsatz wird vorsichtiger eingeschätzt. Nach einem Anstieg von 21% im Jahr 2022 auf 4,17 Milliarden Euro soll er im laufenden Jahr um etwa 17% schrumpfen. Ursprünglich wurde eine geringfügige Umsatzausweitung erwartet.Faktoren wie der Lagerabbau der Kunden, eine schwache Nachfrage und eine schwache Investitionstätigkeit in China und den USA wirken sich negativ auf Umsatz und Gewinn aus. Sartorius rüttelt auch an seiner Mittelfristprognose und bereitet einen aktualisierten Ausblick für Anfang nächsten Jahres vor. Die langfristigen Perspektiven des Unternehmens bleiben jedoch ausgezeichnet, da der Markt für Biopharmaka rasant wächst.Die französische Großbank Societe Generale hat Sartorius von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel gesenkt. Die Analystin Delphine Le Louët senkte ihre Schätzungen für das Unternehmen bis 2028 um bis zu 27 Prozent. Der weitere Verlauf des Unternehmens sei unklar, trotz der zwei Gewinnwarnungen.Insgesamt bleibt festzuhalten, dass Sartorius von den Kursturbulenzen betroffen ist, aber langfristig gute Perspektiven hat. Anleger sollten die aktuellen Schwankungen nutzen, um einzusteigen.

