Ölpreise steigen aufgrund von Nahost-Konflikt und China-Nachfrage

Die Ölpreise sind am Mittwoch aufgrund der Sorge vor einer weiteren Eskalation der Lage im Nahen Osten deutlich gestiegen. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete am Morgen 91,55 US-Dollar, was einem Anstieg von 1,65 Dollar im Vergleich zum Vortag entspricht. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur November-Lieferung stieg um 1,81 Dollar auf 88,47 Dollar. Diese Entwicklung ist auf einen Raketeneinschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen zurückzuführen, der die geopolitischen Sorgen am Ölmarkt verstärkt hat. Zudem wurden besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus China genannt, die auf eine höhere Nachfrage hindeuten und somit die Ölpreise stützen.Am Abend beruhigte sich die Lage etwas, und ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete zuletzt 91,17 US-Dollar, was einem Anstieg von 1,27 Dollar im Vergleich zum Vortag entspricht. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur November-Lieferung stieg um 1,38 Dollar auf 88,04 Dollar. Die Lage am Ölmarkt bleibt jedoch angespannt, da der Krieg zwischen Hamas und Israel große Sorge hervorruft und eine Eskalation sowie eine Ausweitung des Konflikts auf andere Länder in der ölreichen Region befürchtet wird.Des Weiteren wurde auf den schärferen Ton aus dem Iran hingewiesen, der zu einem Boykott Israels inklusive eines Ölembargos aufgerufen hat. Iran gilt als Unterstützer von Hamas und liegt direkt an der wichtigen Meeresenge von Hormus, durch die ein großer Teil der Rohölausfuhren aus dem Nahen Osten geht. Eine Blockade der Seestraße würde zu erheblichen Problemen in der Ölversorgung führen.Am Montag sind die Ölpreise gefallen, was auf eine vergleichsweise leichte Gegenbewegung nach dem starken Anstieg der Notierungen am vergangenen Freitag zurückzuführen ist. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember wurde am späten Nachmittag bei 90,29 Dollar gehandelt, was einem Rückgang von 60 Cent im Vergleich zum Freitag entspricht. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur November-Lieferung fiel um 39 Cent auf 87,30 Dollar.Am Dienstag setzte sich die Stabilisierung der Ölpreise fort. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete am späten Nachmittag 90,15 US-Dollar, was einem Anstieg von 50 Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur November-Lieferung stieg um 33 Cent auf 86,99 Dollar. Die Stabilisierung wird auf diplomatische Initiativen zur Eindämmung der Auswirkungen des Angriffs von Hamas auf Israel zurückgeführt. Die Lage bleibt jedoch weiterhin angespannt, da eine Ausweitung des Konflikts auf andere Länder erhebliche Auswirkungen auf den Ölmarkt haben könnte.

Öl (Brent) wird aktuell mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 91,15USD gehandelt.