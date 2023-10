Der Goldpreis ist am Mittwoch weiter gestiegen und hat sich der Marke von 2000 US-Dollar angenähert. An der Börse in London wurde eine Feinunze Gold am Morgen bei 1942 Dollar gehandelt, was etwa 14 Dollar mehr als am Vortag und der höchste Stand seit vier Wochen ist. Der Preisanstieg ist auf die Sorge vor einer Eskalation der Lage im Nahen Osten zurückzuführen. Seit Beginn des Kriegs zwischen der islamistischen Hamas und Israel hat sich der Goldpreis um mehr als 100 Dollar je Unze verteuert. Experten prognostizieren, dass der Goldpreis weiter steigen könnte, wenn sich der Konflikt auf andere Länder der Region ausweitet. Sollte die Lage im Nahen Osten jedoch nicht weiter eskalieren, könnte das Aufwärtspotenzial begrenzt bleiben.Am Nachmittag stieg der Goldpreis weiter und erreichte bis zu 1962 US-Dollar pro Feinunze. Dies sind rund 39 Dollar mehr als am Vortag. Allerdings gab der Preis zum Abend hin wieder etwas nach. Der Preisanstieg seit Beginn des Konflikts zwischen der Hamas und Israel setzt sich somit fort. Die Sorge vor einer Ausweitung des Konflikts auf weitere Länder im Nahen Osten sorgt für eine stärkere Nachfrage nach sicheren Anlagen wie Gold.Experten warnen vor einem "erheblichen Aufwärtsrisiko" für den Goldpreis aufgrund des Konflikts im Nahen Osten. Sollte sich der Konflikt auf andere Länder der Region ausweiten, könnte der Goldpreis aufgrund seiner Rolle als sicherer Hafen weiter steigen. Allerdings könnte das Aufwärtspotenzial begrenzt bleiben, wenn die Lage im Nahen Osten nicht weiter eskaliert.Neben der Entwicklung des Goldpreises diskutieren einige Kommentatoren auch die Frage, warum gesetzliche Rentner keinen Inflationsausgleich erhalten. Kritiker werfen der Regierung vor, dass Rentner verzichten müssen, um Zahlungen an Pensionäre, Beamte und Politiker zu finanzieren. Sie argumentieren, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sein sollten. Einige Kommentatoren empfehlen, internationale Medien zu lesen, um einen objektiveren Blick auf die Lage zu bekommen. Sie betonen auch die Bedeutung einer wehrhaften Demokratie und warnen vor einer Schwäche des Westens, auf die Extremisten und Islamisten setzen würden.Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Goldpreis aufgrund der Sorge vor einer Eskalation der Lage im Nahen Osten weiter gestiegen ist. Experten warnen vor einem "erheblichen Aufwärtsrisiko" und prognostizieren, dass der Goldpreis weiter steigen könnte, wenn sich der Konflikt auf andere Länder der Region ausweitet. Allerdings könnte das Aufwärtspotenzial begrenzt bleiben, wenn die Lage im Nahen Osten nicht weiter eskaliert. Neben der Entwicklung des Goldpreises wird auch die Frage nach einem Inflationsausgleich für gesetzliche Rentner diskutiert. Einige Kommentatoren betonen die Bedeutung einer wehrhaften Demokratie und warnen vor einer Schwäche des Westens, auf die Extremisten und Islamisten setzen würden.

