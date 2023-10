Arbeitsgericht Hannover entscheidet: VW muss Betriebsrat mehr Gehalt zahlen - Urteil sorgt für Aufsehen!

Im Streit um die Kürzung der Gehälter von Betriebsräten bei VW hat erneut ein Arbeitnehmervertreter vor Gericht gewonnen. Das Arbeitsgericht Hannover entschied, dass die Kürzung des Gehalts des stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden Stavros Christidis bei Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover ungerechtfertigt war. Das Gericht stellte sogar fest, dass Christidis mehr verdienen müsste, als ihm vor der Kürzung gezahlt wurde. Das Urteil erging bereits am Dienstag und sieht eine rückwirkende Lohnerhöhung um mehrere Hundert Euro vor.Der Streit um die Gehaltskürzungen der Betriebsräte bei VW begann nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs Anfang des Jahres. Der BGH hatte Freisprüche für vier frühere VW-Personalmanager gekippt, denen vorgeworfen wurde, Betriebsräten zu hohe Gehälter bewilligt zu haben. Gleichzeitig wurde die übliche Praxis für Gehaltssteigerungen langjähriger Arbeitnehmervertreter verworfen. VW hat daraufhin die Gehälter mehrerer Betriebsräte gekürzt, was zu zahlreichen Klagen vor Arbeitsgerichten führte. Das aktuelle Urteil ist bereits das 17. von insgesamt 18 Urteilen zugunsten der klagenden Betriebsräte.Die IG Metall fordert eine Gesetzesänderung, um den Konflikt zwischen Arbeitsrecht und Strafrecht zu beenden. Das Problem betrifft nicht nur VW, sondern fast alle größeren Unternehmen in Deutschland.In einer anderen Nachricht berichtet dpa-AFX, dass Volkswagen seit Montag in Zwickau und Dresden wieder im Normalbetrieb produziert. Die Produktion war seit Anfang Oktober aufgrund schwacher Nachfrage gedrosselt. In Dresden stand das Band zwei Wochen lang still, während in Zwickau eine der beiden Fertigungslinien betroffen war. Die Geschäftsführung hatte die Betriebsvereinbarung zum Drei-Schicht-Betrieb in Zwickau gekündigt, die Ende des Jahres ausläuft. Die Verhandlungen mit dem Betriebsrat über die künftige Fahrweise laufen weiter.In einem Forenbeitrag wird über die Erfolglosigkeit der VW ID-Klasse spekuliert und das Design als möglichen Grund genannt. Es wird auch die Möglichkeit einer Fusion zwischen VW, BMW und Mercedes diskutiert, um im Bereich der deutschen Elektro-Pkw-Produkte stärker zu werden.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 106,9EUR gehandelt.