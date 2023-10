Interview mit Martin Witte: Ist die 4 Tage Woche innovativ?

New Work ist mittlerweile ein viel diskutiertes Thema in Deutschland. Gerade im Hinblick auf den Fachkräftemangel und Produktivitätsgewinne sind innovative Lösungen gefragt. Dazu gehört auch das Modell der 4-Tage-Woche. In diesem Bereich gibt es Befürworter wie Skeptiker, die sich zum Teil erbitterte Argumentationsduelle liefern. Wir haben mit Martin Witte, CEO der Online-Profession GmbH & Co. KG, gesprochen. In dem Unternehmen wird die 4-Tage-Woche bereits seit vielen Jahren umgesetzt.

Guten Tag, Herr Witte. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview nehmen. Bei Ihnen im Unternehmen gehört die 4-Tage-Woche bereits zur Routine. Wie setzen Sie das konkret um?

Martin Witte: Guten Tag. Ich bedanke mich für die Einladung. Bei uns setzen wir die 4-Tage-Woche tatsächlich schon seit 6 Jahren um. Konkret sieht es so aus, dass die Mitarbeiter bei uns die Wahl haben, am Freitag nicht zu arbeiten.

Gilt dementsprechend auch nur eine 32-Stunden-Woche?

Martin Witte: Nein, wir haben hier ein Zwischenmodell entwickelt. Die Mitarbeiter haben eine feste Wochenarbeitszeit von 36,25 Stunden. Unsere 4-Tage-Woche beruht also vor allem auf der Freiheit, sich die Arbeitszeit selbst einzuteilen. Es gibt Mitarbeiter, die in den letzten 6 Jahren nie freitags im Büro waren, andere kommen ca. 1 x im Monat und wieder andere nahezu regelmäßig. Jeder kann seine Arbeitszeit so einteilen, dass die individuellen Wünsche und Gewohnheiten vereinbar sind.

Welche Auswirkungen hat das Modell auf Ihre Unternehmenskultur und die Produktivität?

Martin Witte: Wir sind mit den Ergebnissen sehr zufrieden. Unsere Mitarbeiter sind wesentlich flexibler und können sich unkompliziert ihr Wochenende verlängern. Einbußen bei der Produktivität haben wir nicht feststellen können. Vielmehr sind unsere Mitarbeiter besonders motiviert und das Angebot wird grundsätzlich sehr gerne genutzt. Ca. 70% unserer Mitarbeiter setzen auf die 4-Tage-Woche. Zusätzlich wirkt die Möglichkeit auch auf potenzielle Mitarbeiter sehr attraktiv. Wir verzeichnen pro Woche durchschnittlich 10 Bewerbungen, das ist sicherlich unter anderem auch auf das Angebot der 4-Tage-Woche zurückzuführen.