Russland warnt vor Eskalation des Kriegs nach Einsatz von ATACMS-Raketen - Putin bezeichnet Lieferung als 'weiteren Fehler' der USA

Nachdem die USA ATACMS-Raketen an die Ukraine geliefert haben und diese gegen russische Stellungen eingesetzt wurden, warnt Moskau vor einer Eskalation des Kriegs. Kremlchef Wladimir Putin bezeichnete die Lieferung der Raketen als "weiteren Fehler" der USA und als "zusätzliche Bedrohung". Er betonte jedoch, dass Russland auch diese Raketen abwehren könne. Putin äußerte sich nach einem Gipfel zu Chinas internationalem Infrastrukturprojekt "Neue Seidenstraße" und kündigte dauerhafte Patrouillen von Kampfjets im Schwarzen Meer an. Verteidigungsminister Sergej Schoigu kündigte zudem an, dass Moskau die westlichen Grenzen des Landes verstärken werde, da man befürchtet, dass die ATACMS-Raketen auch Ziele im russischen Hinterland treffen könnten. Russland sieht die Gefahr einer direkten militärischen Konfrontation der Nato und der USA mit Russland.Infolge des Konflikts zwischen den USA und Russland hat Russland nun erstmals seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion vor gut 30 Jahren den Weg für den Test von Atomwaffen frei gemacht. Das Unterhaus des Parlaments in Moskau beschloss einstimmig ein Gesetz, mit dem Russlands Ratifizierung des globalen Vertrags über den Stopp von Nukleartests zurückgezogen wird. Russland will nach offiziellen Angaben Nuklearwaffen künftig nur dann testen, wenn dies auch die USA tun. Der Atomteststopp-Vertrag wurde 1996 verabschiedet, um die Weiterentwicklung von Nuklearwaffen einzudämmen. Russland hatte im Konflikt mit den USA und der Nato um die Ukraine zudem die Atomwaffen des Landes in erhöhte Bereitschaft versetzt.In der Ukraine kamen erneut zahlreiche Menschen durch russische Angriffe ums Leben. Bei Raketenbeschuss in der Stadt Saporischschja starben mindestens fünf Menschen, und bei einem russischen Luftangriff wurde ein Zivilist getötet. Russland überzieht die Ukraine seit Beginn seines Angriffskrieges immer wieder mit Raketen- und Drohnenattacken sowie massivem Artilleriefeuer. Das angegriffene Land wehrt sich mit westlicher Militärhilfe gegen die Invasion.Die USA haben der Ukraine zur Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg ATACMS-Raketen zur Verfügung gestellt. Sie wurden am Dienstag erstmals von ukrainischen Streitkräften eingesetzt. Die ATACMS-Raketen haben eine Reichweite von bis zu 300 Kilometern. Kiew hatte das Waffensystem seit langem gefordert, jedoch gab es in den USA Bedenken, dass damit auch Ziele in Russland angegriffen werden könnten. Die US-Regierung soll Selenskyj die ATACMS schließlich versprochen haben, ohne dies öffentlich zu kommunizieren.

