Der Euro erholt sich im US-Handel und stützt sich auf positive Wirtschaftsdaten und Hoffnung im Nahen Osten

Der Euro hat sich am Montag im US-Handel weiter von den Kursverlusten der vergangenen Handelstage erholt. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,0554 Dollar und damit etwas mehr als im frühen europäischen Geschäft. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0538 Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9489 Euro. Die Hoffnung auf eine Eskalationseindämmung im Nahen Osten und positive Wirtschaftsdaten aus Deutschland haben den Euro gestützt. Der polnische Zloty konnte deutlich zulegen, da sich ein möglicher Machtwechsel in Warschau abzeichnet. Analysten erwarten eine Pro-EU-Wende und die Rückgängigmachung von Justizreformen, was zu einer Freigabe von EU-Geldern führen könnte.Am Dienstag hat der Euro im US-Handel seine Gewinne gehalten und notierte bei 1,0574 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0569 Dollar festgesetzt. Die Hoffnung auf eine Eskalationseindämmung im Nahen Osten und enttäuschende Daten zur Entwicklung auf dem US-Immobilienmarkt haben den Euro gestützt. Zudem sind die ZEW-Konjunkturerwartungen in Deutschland trotz des Konflikts zwischen Hamas und Israel gestiegen.Am Montag ist der Euro mit leichten Kursgewinnen in die neue Woche gestartet und kostete gegen Mittag 1,0535 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs vor dem Wochenende auf 1,0524 Dollar festgesetzt. Der Konflikt zwischen der Hamas und Israel bleibt weiterhin im Fokus der Finanzmärkte. Der polnische Zloty konnte deutlich zulegen, da Umfrageergebnisse auf einen möglichen Politikwechsel hindeuten. Analysten erwarten eine Pro-EU-Wende und die Rückgängigmachung von Justizreformen, was zu einer Freigabe von EU-Geldern führen könnte.Am Dienstagmorgen hat der Euro einen Teil seiner Gewinne vom Wochenauftakt wieder abgegeben und kostete im frühen Handel 1,0550 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0538 Dollar festgesetzt. Das Mannheimer ZEW-Institut veröffentlicht am Dienstagvormittag die Ergebnisse seiner monatlichen Konjunkturumfrage, bei der eine leichte Aufhellung erwartet wird. In den USA stehen Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel, Produktionsdaten aus der Industrie und Zahlen vom Immobilienmarkt auf dem Programm.Die Analyse zeigt, dass der Euro in den letzten Wochen volatil war und sich in einer engen Seitwärtsspanne bewegt hat. Die Prognose für Montag sieht eine Konsolidierung zwischen 1,05 und 1,06 vor. Für Dienstag wird mit weiterer Bewegung durch Wirtschaftsdaten gerechnet, die Erholungen bis in den 1,09er-Bereich oder weiteren Abwärtsdruck ermöglichen könnten. Die Prognose für die Woche vom 16.10. bis 20.10. sieht einen Re-Test am GD 200 vor und einen möglichen Bruch unter das aktuelle Jahrestief bei 1,0447. Die Prognose für die nächste Woche vom 23.10. bis 27.10. sieht eine Konsolidierung zwischen 1,05 und 1,06 vor, wobei ein Bruch unter 1,045 die Parität als nächstes Ziel in den Fokus rückt.

Die Währung EUR/USD wird aktuell mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 1,053USD gehandelt.