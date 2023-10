EU-Datengesetz: Allianz sieht Chancen für Autoversicherungen durch neue Dienstleistungen und Geschäftsmöglichkeiten

Das geplante EU-Datengesetz könnte das Autofahren in Europa verändern, so die Einschätzung der Allianz-Versicherung. Wenn die Hoheit über die von heutigen Fahrzeugen produzierte Datenfülle den Autobesitzern übertragen wird, könnten Versicherer und andere Unternehmen mit diesen Daten neue Dienstleistungen anbieten. Beispielsweise könnten Autos ihre Fahrer zu freien Parkplätzen dirigieren oder technische Probleme selbsttätig melden. Die Allianz hofft auf gute Geschäfte mit Autodaten in der Zukunft und sieht das geplante EU-Datengesetz als Chance für die Versicherungsbranche.Das geplante EU-Datengesetz, auch "EU Data Act" genannt, soll die Nutzungsrechte an der Datenflut regeln, die vernetzte Maschinen erzeugen, einschließlich Autos. Die Autoindustrie befürchtet jedoch, dass sie um die Früchte ihrer technischen Entwicklung gebracht wird, wenn sie die Daten unbegrenzt mit Dritten teilen muss. Der Autoindustrieverband VDA schlägt vor, das "Berechtigungsmanagement" für die Autodaten bei den Herstellern zu belassen, während die Versicherer einen neutralen Datentreuhänder fordern. Die EU-Kommission möchte mit dem Data Act die Rechtsposition der Nutzer stärken, also der Autobesitzer. Sie sollen das Recht haben, die Nutzung der Fahrzeugdaten für Wartung, Reparaturen und sonstige Dienstleistungen auf ein Unternehmen ihrer Wahl zu übertragen.Die Allianz sieht in den Autodaten gute Geschäftsmöglichkeiten. Allianz-Vorstandsmitglied Klaus-Peter Röhler nannte als mögliche neue Dienstleistungen das Ende lästiger Parkplatzsuchen, schnellere Hilfe nach Unfällen und die automatische Erfassung von Schäden am Fahrzeug. Durch die Verwendung von Millionen von Live-Kamera- und Positionsdaten aus Fahrzeugen könne das Problem der Parkplatzsuche in Innenstädten gelöst werden. Im Falle eines Unfalls könnten Ort und Schwere des Unfalls automatisch erfasst werden, und die Allianz könnte sofort einen Abschleppdienst benachrichtigen, einen Leihwagen reservieren, passende Ersatzteile bestellen und einen Werkstatttermin vereinbaren.Die Allianz hofft, dass das geplante EU-Datengesetz der Versicherungsbranche nutzen wird. Nach langjährigen Debatten mit der Autoindustrie um die kommerzielle Nutzung der Fahrzeugdaten geht Deutschlands größter Versicherer davon aus, dass das Gesetz Innovation und Wettbewerb fördern wird. Die Allianz setzt dabei auf die Unterstützung von McKinsey, um die Mängel in ihrer IT-Infrastruktur abzuarbeiten. Der Versicherer will wesentliche Versäumnisse bereits bis Ende dieses Jahres beheben, nachdem die BaFin Mängel in der IT-Systemen des Konzerns festgestellt hatte.

