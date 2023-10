Cropenergies bietet emissionsarmen Sprit Super E20 an - aber vorerst nur für Firmenflotten

Der Ethanolhersteller Cropenergies aus Mannheim wird ab Dienstag erstmals bundesweit an einer öffentlichen Tankstelle den emissionsarmen Sprit Super E20 anbieten. Allerdings ist die E20-Zapfsäule laut dem Unternehmen derzeit nur für bestimmte Firmenflotten zugänglich und nicht für die breite Öffentlichkeit. Bisher war ein höherer Bioethanol-Anteil von 20 Prozent nur an Betriebstankstellen auf Firmengeländen verfügbar.Der Automobilclub ADAC begrüßt den Fortschritt im Bereich E20. Im Vergleich zu E5 und E10 lassen sich die Treibhausgasemissionen beim Autofahren unkompliziert weiter reduzieren. Super E10 bietet ein Einsparpotenzial von bis zu drei Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. ADAC-Technikpräsident Karsten Schulze sagte: "Durch eine höhere Beimischungsquote von derzeit maximal 10 auf bis zu 20 Prozent Bioethanol könnten die Einsparpotenziale noch deutlich gesteigert werden."Damit auch normale Autos den neuen Sprit nutzen können, muss laut dem ADAC die Qualitätsnorm für Ottokraftstoffe angepasst werden. Hier ist auch die Politik gefordert. Anschließend müssen die Autohersteller ihre Fahrzeuge technisch für die Nutzung freigeben.Der ADAC sieht jedoch auch die Notwendigkeit, Fehler bei der Einführung von E10 im Jahr 2011 zu vermeiden. Damals wurde behauptet, dass die Benzinbranche die Alleinschuld am E10-Debakel trage. Sie habe es versäumt, die Autofahrer über die Verträglichkeit aufzuklären, was zu Verunsicherung geführt habe. "Im vergangenen Jahr betrug der Marktanteil von Super E10 am Ottokraftstoffmarkt gerade einmal 24 Prozent", so der ADAC. Das Einsparpotenzial bei Emissionen werde so nur zu einem Bruchteil ausgeschöpft.Der Naturschutzbund Nabu warnt davor, Biokraftstoffe als Allheilmittel zu betrachten. Sie seien extrem ineffizient und flächenintensiv. Der Nabu bemängelt vor allem die Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion. Es sei nicht mehr Biokraftstoffe, sondern alternative Mobilitätskonzepte erforderlich.Zusammenfassend plant Cropenergies, ab Dienstag bundesweit an einer öffentlichen Tankstelle den emissionsarmen Sprit Super E20 anzubieten. Die E20-Zapfsäule ist jedoch vorerst nur für bestimmte Firmenflotten zugänglich. Der ADAC begrüßt den Fortschritt, betont jedoch die Notwendigkeit einer Anpassung der Qualitätsnorm für Ottokraftstoffe und einer technischen Freigabe der Fahrzeuge durch die Autohersteller. Der Naturschutzbund Nabu warnt vor der Überbewertung von Biokraftstoffen und fordert alternative Mobilitätskonzepte.

