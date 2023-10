Airbus-Aktien nach Kaufempfehlung von Jefferies im Aufschwung - Prognosen und Aktienrückkäufe beflügeln Anleger

Die Aktien von Airbus haben am Dienstagmorgen nach einer Kaufempfehlung von Jefferies einen Aufschwung erlebt und sind über ihre 200-Tage-Linien zurückgekehrt. Die Aktien stiegen um 2,5 Prozent auf 126,08 Euro, nachdem sie am Vortag zeitweise auf den niedrigsten Stand seit Mai gefallen waren.Die Analystin Chloe Lemarie von Jefferies ist der Meinung, dass die Spirale sinkender Markterwartungen nun ein Ende gefunden hat. Seit Januar wurden die Ergebnisprognosen bis 2025 um etwa 10 Prozent gekürzt. Lemarie ist optimistisch hinsichtlich der operativen Kostenhebel und hat ihre eigenen EPS-Prognosen bis 2026 um bis zu 9 Prozent angehoben. Sie erwartet, dass Aktienrückkäufe bald ein Thema werden könnten.Jefferies hat Airbus von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 130 auf 150 Euro angehoben. Seit der Senkung der Konsensschätzungen für das Ergebnis (EPS) der Jahre 2024 und 2025 im Januar 2023 bewegt sich die Aktie des Flugzeugbauers weitgehend seitwärts. Lemarie glaubt jedoch, dass die Prognosen nicht weiter sinken werden. Sie hat ihre eigenen EPS-Prognosen für 2025 und 2026 angehoben, da sie von einer besseren operativen Entwicklung und Aktienrückkäufen ausgeht. Sie sieht nun einen attraktiven Einstiegszeitpunkt.Die Original-Studie von Jefferies wurde am 16. Oktober 2023 um 15:22 Uhr ET veröffentlicht und um 19:00 Uhr ET zum ersten Mal weitergegeben.Die Aktien von Airbus haben in den letzten Monaten eine volatile Entwicklung erlebt, da das Unternehmen mit Herausforderungen wie Verzögerungen bei der Auslieferung von Flugzeugen und steigenden Kosten konfrontiert war. Die Kaufempfehlung von Jefferies und die optimistischen Prognosen von Analystin Chloe Lemarie könnten das Vertrauen der Anleger stärken und zu einer Erholung der Aktien führen. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob Airbus in der Lage sein wird, die operativen Kosten zu senken und die Auslieferungen zu steigern, um die Erwartungen der Anleger zu erfüllen.

Die Airbus Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 123,9EUR gehandelt.