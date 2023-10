Deutsche Bundesanleihen unter Druck: Konflikt im Nahen Osten und starke US-Wirtschaft belasten

Deutsche Bundesanleihen sind zu Wochenbeginn mit Kursverlusten gestartet. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,34 Prozent auf 129,31 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,77 Prozent stieg. Der Konflikt zwischen der Hamas und Israel bleibt ein bestimmendes Thema an den Finanzmärkten, wobei eine Ausweitung der Auseinandersetzung auf weitere Länder des Nahen Ostens als große Gefahr gilt. Über das Wochenende gab es diplomatische Bemühungen seitens der USA, um den Konflikt einzudämmen. In Bezug auf Konjunkturdaten wird der Wochenbeginn ruhig erwartet, da lediglich Zahlen aus der zweiten Reihe mit geringer Marktrelevanz erwartet werden. In den USA steht der Empire-State-Index auf dem Programm, ein regionaler Frühindikator aus der Industrie.Am Dienstag setzte sich der Kursverlust bei deutschen Bundesanleihen fort. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,51 Prozent auf 129,09 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,78 Prozent stieg. Marktbeobachter verwiesen auf einen Anstieg der Renditen für US-Anleihen, nachdem unerwartet starke Umsatzdaten aus dem US-Einzelhandel veröffentlicht wurden. Diese gelten als Indikator für die Stärke des Konsums, der für das Wachstum der US-Wirtschaft wichtig ist. Starke Umsatzdaten sprechen für eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank Fed im Kampf gegen die hohe Inflation. Als sicher empfundene Anlagen wie Bundesanleihen standen bereits seit Beginn der Woche unter Verkaufsdruck, was die Renditen nach oben trieb. Zudem wurden positive Wirtschaftsdaten aus Deutschland veröffentlicht, die zusätzlichen Druck auf als sicher empfundene Anlagen ausübten.Zu Wochenbeginn gaben deutsche Bundesanleihen deutlich nach. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,48 Prozent auf 129,13 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,78 Prozent stieg. Der Konflikt zwischen der Hamas und Israel bleibt weiterhin ein bestimmendes Thema an den Finanzmärkten, wobei eine Ausweitung der Auseinandersetzung auf weitere Länder des Nahen Ostens als große Gefahr gilt. Über das Wochenende gab es diplomatische Bemühungen seitens der USA, um den Konflikt einzudämmen. Da es am Montag zunächst zu keiner weiteren Eskalation kam, waren sichere Anlagen etwas weniger gefragt. Polnische Staatsanleihen verzeichneten hingegen deutliche Kursgewinne, da Umfrageergebnisse auf einen möglichen Politikwechsel hindeuteten. Eine mögliche Koalition aus proeuropäischen Oppositionsparteien könnte eine Pro-EU-Wende in Polen vollziehen und die Justizreformen rückgängig machen, was zu einer Freigabe milliardenschwerer EU-Gelder führen könnte.Insgesamt setzte sich der Kursverlust bei deutschen Bundesanleihen fort, wobei der Euro-Bund-Future am Dienstag um 0,81 Prozent auf 128,07 Punkte fiel. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,88 Prozent. Marktbeobachter verwiesen auf einen Anstieg der Renditen für US-Anleihen, nachdem unerwartet starke Umsatzdaten aus dem US-Einzelhandel veröffentlicht wurden. Diese deuten auf eine Stärkung des Konsums hin, was für das Wachstum der US-Wirtschaft wichtig ist. Starke Umsatzdaten könnten eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank Fed zur Bekämpfung der Inflation zur Folge haben. Als sicher empfundene Anlagen wie Bundesanleihen standen bereits seit Beginn der Woche unter Verkaufsdruck, was die Renditen nach oben trieb. Zudem wurden positive Wirtschaftsdaten aus Deutschland veröffentlicht, die zusätzlichen Druck auf als sicher empfundene Anlagen ausübten.

BUND Future wird aktuell mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 127,3EUR gehandelt.