Lufthansa-Aktien herabgestuft: Citigroup sieht Risiken für Margenziel

Die US-Bank Citigroup hat die Aktien der Lufthansa von "Buy" auf "Neutral" herabgestuft und das Kursziel von 14 auf 7,90 Euro gesenkt. Der Analyst Sathish Sivakumar begründet diese Entscheidung in seiner Branchenstudie vom Dienstagabend mit zunehmenden Risiken für das Margenziel der Lufthansa für das Geschäftsjahr 2024. Er sieht höhere Kerosinkosten und Probleme mit GTF-Triebwerken als Hindernisse für das Kostensenkungspotenzial des Unternehmens. Zudem erwartet er Ergebnisrisiken im Frachtbereich.Die Bundesregierung geht davon aus, dass seit Beginn der Terrorattacken der islamistischen Hamas auf Israel insgesamt rund 4000 Deutsche das angegriffene Land verlassen haben. Mit den vom Auswärtigen Amt organisierten Sonderflügen der Lufthansa, einem Condor-Flug aus Jordanien, Flügen der Luftwaffe sowie Verbindungen per Fähre und Bus wurden rund 3000 deutsche Staatsbürger nach Deutschland gebracht. Zusätzlich wurden in den ersten Tagen auch deutsche Staatsbürger mit kommerziellen Fluggesellschaften ausgeflogen. Eine genaue Zahl wurde nicht genannt, aber es handelt sich vermutlich um eine vierstellige Zahl.Am Montagmorgen landete eine weitere Bundeswehrmaschine mit 60 deutschen Passagieren aus Israel auf dem Militärflugplatz in Wunstorf. Insgesamt wurden bisher 222 Personen aus Israel nach Deutschland ausgeflogen. Die Bundeswehr steht bereit, um im Falle einer Verschlechterung der Lage auch eine militärische Evakuierung durchzuführen.Die Zusammenarbeit zwischen dem Außen- und Verteidigungsministerium wurde von beiden Ressorts als eng und vertrauensvoll bezeichnet. Kritik an der Organisation der Ausflugmöglichkeiten für Deutsche aus Israel und Berichte über mögliche Reibereien zwischen den Ministerien wurden zurückgewiesen.Auf der Elefand-Liste, der Krisenvorsorgeliste der Bundesregierung, waren vergangene Woche 5800 Menschen registriert. Am Montag ist die Zahl auf unter 3000 gesunken. Die Liste dient in erster Linie dazu, Deutsche, die sich in Israel aufhalten, über die Sicherheitslage zu informieren. Es wird davon ausgegangen, dass diejenigen, die noch auf der Liste stehen, eher längerfristig in Israel bleiben wollen. Im Gazastreifen befinden sich derzeit nur wenige deutsche Staatsbürger.Zur Zahl der von der Hamas in den Gazastreifen verschleppten deutschen Doppelstaatler präzisierte ein Sprecher des Auswärtigen Amts, dass bei den von Außenministerin Annalena Baerbock genannten acht Fällen die israelische Zählweise angewendet wurde. Ein Fall kann demnach eine einzelne Person oder auch mehrere Personen betreffen. Ein bekannter Fall betrifft eine Mutter und ihre zwei Kinder.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 6,818EUR gehandelt.