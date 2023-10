Revolutionäre Krebsbekämpfung: Defence Therapeutics veröffentlicht positive Ergebnisse mit AccuTOXTM-Molekül

Das kanadische biopharmazeutische Unternehmen Defence Therapeutics Inc. hat positive Ergebnisse bei der Krebsbekämpfung mit seinem neuartigen AccuTOXTM-Molekül veröffentlicht. AccuTOXTM kann Krebszellen auf verschiedene Weisen eliminieren, darunter durch Einleitung des immunogenen Zelltods und direkte Schädigung der DNA. In Tests an drei verschiedenen Tiermodellen mit soliden Tumoren zeigte das Präparat eine Kontrolle des Tumorwachstums und eine synergistische Wirkung mit verschiedenen Immuncheckpoints. Eine abgeschlossene präklinische Studie mit AccuTOXTM zur Behandlung von Lungenkrebs zeigte eine signifikante Reduzierung der Anzahl der Lungenknoten bei den behandelten Tieren. Defence hat auch eine präklinische Studie durchgeführt, um die Dosierung von AccuTOXTM zu minimieren und es mit Anti-PD-1 und Anti-LAG3 zu kombinieren. Die Ergebnisse bestätigen, dass AccuTOXTM für alle soliden Tumore geeignet ist und mit verschiedenen Immuncheckpoint-Inhibitoren synergistisch wirken kann. Die Herstellung des AccuTOXTM-Arzneimittels für die klinische Phase I-Studie ist fast abgeschlossen, und die Einreichung des Antrags auf Zulassung eines neuen Prüfarzneimittels wird in Kürze erfolgen. Defence hat auch gezeigt, dass mit Chitosan-Nanopartikeln eingekapseltes AccuTOXTM eine vollständige Tumorregression bei Tieren mit solidem Lymphom auslösen kann. Chitosan ist ein lineares Polysaccharid, das in verschiedenen Anwendungen zum Einsatz kommt und als Transportvehikel für AccuTOXTM dienen könnte. Das Unternehmen plant, das AccuTOXTM-Patentportfolio weiter auszubauen. Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes Biotech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Impfstoffen und ADC-Produkten spezialisiert hat. Die ACCUM-Technologie des Unternehmens ermöglicht einen präzisen Transport von Impfantigenen oder ADCs zu den Zielzellen und verbessert so die Effizienz und Wirksamkeit bei der Behandlung von Krebs und Infektionskrankheiten.

Die Defence Therapeutics Registered (A) Aktie wird aktuell mit einem Minus von -6,34 % und einem Kurs von 1,920EUR gehandelt.