ABO Wind AG erreicht Meilenstein: Größtes Wasserstoffprojekt Deutschlands und führende Position in Finnland

ABO Wind AG hat einen wichtigen Meilenstein für sein erstes Wasserstoffprojekt erreicht. Das Unternehmen hat zwei Elektrolyse-Systeme beim Hersteller FEST bestellt. Das Projekt umfasst eine Windenergieanlage, Wasserstofferzeugung und eine Wasserstofftankstelle mit Abfüllanlage. Das Projekt wird im Rahmen des Nationalen Innovationsprogramms Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie mit insgesamt rund 12 Millionen Euro durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefördert. Die geplante Anlage in Hünfeld, Hessen, ist die bisher größte in Deutschland, die eine Windenergieanlage direkt mit der Elektrolyse zur Herstellung von grünem Wasserstoff koppelt. Die Tankstelle soll ein Anlaufpunkt für Logistikunternehmen sein, die in wasserstoffbetriebene Lkw investieren. Die Inbetriebnahme der gesamten Anlage ist für Ende 2024 geplant.ABO Wind hat zudem seine Position als führender Windkraftentwickler in Finnland weiter gestärkt. Das Unternehmen hat den 86,8 Megawatt-Windpark Pajuperänkangas an NTR plc verkauft. Es ist das erste Mal, dass ABO Wind bei einem Projekt dieser Größe die komplette Wertschöpfung aus Planung, Finanzierung und schlüsselfertiger Errichtung abdeckt. ABO Wind ist zudem mit einer Projektpipeline von rund 5,5 Gigawatt laut dem finnischen Windenergieverband zum führenden Projektentwickler des Landes aufgestiegen. Das Unternehmen ist seit 2013 in Finnland aktiv und hat mittlerweile zwölf Windparks realisiert. Finnland plant, die Klimaneutralität bis 2035 zu erreichen und setzt dabei auf Windenergie an Land. Die finnische Regierung hat die Genehmigungsverfahren für Windkraftprojekte vereinfacht, um ein günstiges Umfeld für nachhaltige Energien zu schaffen.ABO Wind hat somit sowohl im Bereich Wasserstoff als auch in der Windkraftentwicklung in Finnland wichtige Fortschritte erzielt. Das Unternehmen ist zuversichtlich, dass diese Projekte dazu beitragen werden, die Energiewende voranzutreiben und einen Beitrag zur Klimaneutralität zu leisten.

