Ericsson-Aktie stürzt ab: Kunden-Zurückhaltung belastet 5G-Geschäft bis 2024

Der schwedische Telekomausrüster Ericsson rechnet damit, dass die anhaltende Zurückhaltung der Kunden bei 5G-Komponenten auch das Schlussquartal belasten wird. Konzernchef Börje Ekholm gab an, dass die zugrundeliegende Unsicherheit voraussichtlich bis 2024 Auswirkungen auf das Netzwerkgeschäft haben wird. Diese Aussage hat die Anleger verunsichert und den Aktienkurs von Ericsson um 8,6 Prozent einbrechen lassen. Seit Anfang 2021 hat sich der Wert der Aktie mehr als halbiert.Ericsson erwartet, dass sich die bereinigte operative Marge im vierten Quartal aufgrund von Kostenreduzierungen auf zehn Prozent verbessern wird. Im dritten Quartal lag die Marge bei 7,3 Prozent. Allerdings würde die Marge damit deutlich unter den durchschnittlichen Schätzungen von Branchenexperten liegen. Die Analysten von JPMorgan urteilten, dass der Netzwerkausrüster mit dem Ausblick die Erwartungen verfehlt habe. Insbesondere die Umsatzentwicklung in Indien sei dafür verantwortlich. Dies werde voraussichtlich auch zu geringeren Ergebnissen im Gesamtjahr führen. Die Lage werde im kommenden Jahr voraussichtlich weiterhin schwierig bleiben.Konzernchef Ekholm wollte keine Prognose für das Jahr 2024 abgeben. Er bekräftigte lediglich sein Langzeitziel einer operativen Marge von 15 bis 18 Prozent "so schnell wie möglich" zu erreichen.Im dritten Quartal reduzierte sich das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebita) um fast 40 Prozent auf 4,7 Milliarden schwedische Kronen. Unter dem Strich verzeichnete Ericsson einen Verlust von 30,5 Milliarden Kronen, nachdem im Vorjahreszeitraum ein Gewinn von 5,4 Milliarden Kronen erzielt wurde.Bereits in der vergangenen Woche hatte Ericsson erste Zahlen bekannt gegeben, die nun bestätigt wurden. Der Nettoerlös sank ohne Berücksichtigung von Zu- und Abgängen sowie Währungsschwankungen um 10 Prozent auf 64,5 Milliarden schwedische Kronen. Das Management schrieb zudem fast die Hälfte des Kaufpreises für den US-Cloudspezialisten Vonage, den Ericsson 2022 übernommen hatte, ab. Trotz der Abschreibung wollen die Schweden an dem Unternehmen festhalten.

