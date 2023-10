Elon Musk schockt mit drastischen Änderungen: X-Nutzer müssen zahlen, EU-Ausstieg droht!

Elon Musk experimentiert mit weitreichenden Einschränkungen für Gratis-Nutzer seiner Online-Plattform X (ehemals Twitter). In Neuseeland und auf den Philippinen können neue Nutzer des Dienstes erst mit einer Gebühr von einem US-Dollar pro Jahr Beiträge veröffentlichen sowie Posts anderer zitieren oder weiterverbreiten. Kostenlos kann man X nur passiv nutzen: Beiträge lesen, Videos ansehen, anderen Nutzern folgen. Das Programm soll die Plattform vor automatisierten Bot-Accounts und Spam-Nachrichten schützen. Beobachter sind jedoch skeptisch und glauben, dass die Gebühr eher zu Kosten für die Plattform führen wird.Elon Musk hatte Twitter vor einem Jahr für rund 44 Milliarden Dollar gekauft. Seitdem leidet die Plattform unter einem Einbruch der Werbeerlöse, da Unternehmen ein negatives Umfeld für ihre Marken befürchten. Musk versucht daher verstärkt auf Abo-Gebühren zu setzen. Bereits zuvor hatte er die Anzahl der kostenlosen Beiträge pro Tag eingeschränkt. Musk hatte bereits vor einigen Wochen angekündigt, eine kleine Gebühr für die Nutzung von X zu verlangen, um gegen Bots und Spam vorzugehen. Ob diese Ankündigung umgesetzt wird, blieb jedoch zunächst unklar.Das Modell, die Dienste kostenlos anzubieten und mit Werbung zu finanzieren, war das Erfolgsmodell von Plattformen wie Facebook. Twitter war schon immer kleiner. Nun überlegt jedoch auch der Facebook-Konzern Meta, in Europa eine kostenpflichtige Version ohne Werbung anzubieten, um Kontroversen um die Einhaltung europäischer Datenschutz-Regeln auszuräumen.In einem weiteren Medienbericht wird berichtet, dass Elon Musk erwägt, seine Online-Plattform X aus der Europäischen Union abzuziehen. Grund dafür ist die Unzufriedenheit des Tech-Milliardärs mit dem Digital-Gesetz DSA, das große Online-Plattformen dazu verpflichtet, konsequent gegen Hassrede vorzugehen. X bekam einen Fragenkatalog der EU-Kommission, die mehr darüber wissen will, wie der Dienst seinen Verpflichtungen nachkommt. Musk zeigte Unverständnis über die Nachfragen und beriet darüber, X nicht mehr in der EU verfügbar zu machen oder den Zugang für Nutzer in der Region zu blockieren.Der Facebook-Konzern Meta lässt seinen Twitter-Konkurrenzdienst Threads bereits unter Verweis auf die EU-Digitalgesetze nicht in der Region nutzen. Es wird jedoch vermutet, dass die Beschränkungen für das Zusammenlegen von Daten aus verschiedenen Diensten der eigentliche Grund dafür sind. Die Regeln verlangen die ausdrückliche Zustimmung der Nutzer.Es bleibt abzuwarten, wie sich die Experimente von Elon Musk mit X weiterentwickeln und ob er tatsächlich eine Gebühr für die Nutzung einführen wird. Ebenso bleibt die Frage offen, ob X tatsächlich aus der Europäischen Union abgezogen wird.

