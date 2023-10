gettex und Börse München verlängern Handelszeiten für Anleihen bis 22:00 Uhr - Baader Bank betreut alle gehandelten Anleihen

Die Börse gettex und die Börse München haben beschlossen, den Handel mit Anleihen bis 22:00 Uhr zu verlängern. Dies geschieht als Reaktion auf das starke Interesse der Anleger an Zinsprodukten. Die Baader Bank AG betreut alle gehandelten Anleihen. Auf gettex können nun 8.500 Anleihen in Euro-Währung und 6.100 Anleihen in 22 weiteren Währungen gehandelt werden. Auf der Börse München sind insgesamt mehr als 15.000 Anleihen verfügbar. Anleihen machen mittlerweile 10 Prozent des Umsatzes auf gettex aus, während der Anleihehandel auf der Börse München schon immer einen gewichtigen Teil des Umsatzes ausgemacht hat. Die Ausweitung des Handels bis 22:00 Uhr ermöglicht es den Anlegern, zeitnah auf Marktsituationen zu reagieren. Besonders US-Anleihen, kurz laufende Bundeswertpapiere und Unternehmensanleihen spielen eine große Rolle in den Depots von privaten und institutionellen Investoren. Die Baader Bank erfüllt mit der Ausweitung des Rentenhandels die gestiegene Nachfrage ihrer Kooperationspartner, institutionellen Kunden und Privatkunden. Die Börse gettex bietet auf ihrer Website eine Indikation über die Handelbarkeit von Anleihen für Privatanleger an, während die Börse München wöchentlich in "Bonds aktuell" auf ihrer Website Informationen zur Handelbarkeit von Anleihen bereitstellt. Die Baader Bank passt ihre Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2023 an. Im dritten Quartal erzielte sie ein ausgeglichenes Ergebnis vor Steuern. Das Neunmonatsergebnis vor Steuern für den Konzern beträgt voraussichtlich 3 Millionen Euro. Aufgrund des weiterhin herausfordernden Marktumfelds und geringeren Handelsvolumina erwartet die Baader Bank jedoch, dass die Prognose für das Gesamtjahr 2023 von einem Ergebnis vor Steuern von 15 Millionen Euro bis 25 Millionen Euro nicht erreicht wird. Stattdessen wird ein ausgeglichenes Ergebnis vor Steuern erwartet. Die finalen Neunmonatszahlen werden am 26. Oktober 2023 veröffentlicht. Die Baader Bank ist eine führende Partnerin für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa. Sie bietet Handel und Banking auf einer hochleistungsfähigen Plattform an und ist in den Geschäftsfeldern Market Making, Capital Markets, Brokerage, Fund Services, Account Services und Research Services tätig.

Die Baader Bank Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 3,12EUR gehandelt.