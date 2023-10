Verkehrswende beschlossen: Schnellere Planung, Sanierung und Ausweitung der Lkw-Maut

Die Ampel-Fraktionen haben sich auf wichtige Reformen im Verkehrsbereich geeinigt. Dabei geht es um eine schnellere Planung und Genehmigung von Schienen- und Autobahnprojekten, die Sanierung maroder Brücken und eine Ausweitung der Lkw-Maut. Die Gesetzentwürfe sollen noch in dieser Woche vom Bundestag beschlossen werden. Die Grünen-Fraktionsvize Julia Verlinden bezeichnete die Einigung als "historische Weichenstellung für eine moderne, sichere und klimafreundliche Mobilität" in Deutschland. Die FDP-Fraktionsvize Carina Konrad betonte, dass die Vernachlässigung der Infrastruktur den Wohlstand in Deutschland bedrohe und Autobahnen, Schienen und Wasserwege nun schneller gebaut werden könnten. Der SPD-Fraktionsvize Detlef Müller freute sich über den Durchbruch nach langen und schwierigen Verhandlungen. Die Einigung basiert auf Beschlüssen der Koalitionsspitzen von Ende März.Im Verkehrsbereich soll ein Sanierungsstau aufgehoben werden. Dabei geht es um eine beschleunigte Realisierung von Schienen- und Autobahnprojekten sowie um Spurerweiterungen. Zudem soll jede verfügbare Fläche an Autobahnen für die Solarerzeugung genutzt werden. Marode Brücken sollen schneller saniert werden. Bei der Lkw-Maut soll ein CO2-Aufschlag eingeführt werden, um den Umstieg auf klimafreundliche Lastwagen zu fördern. Die Einnahmen aus der Lkw-Maut sollen erstmals auch in die Schiene fließen, um das marode Schienennetz zu sanieren. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) plant, der Schiene bis 2027 zusätzlich rund 40 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen, wovon ein Großteil aus der Reform der Lkw-Maut kommen soll. Zudem soll das Straßenverkehrsrecht reformiert werden, um den Fokus stärker auf Klimaschutz, Gesundheit und städtebauliche Entwicklung zu legen.Die KfW unterstützt die Ukraine mit einem Zuschuss in Höhe von 76 Millionen Euro bei der Reparatur und Rehabilitierung der Stromnetzinfrastruktur. Ziel ist es, die Energieversorgungssicherheit der ukrainischen Bevölkerung zu verbessern und CO2-Emissionen durch weniger Energieverluste zu verringern. Die KfW wird dabei Starkbeton und moderne energieeffiziente Technologien einsetzen. Die Stromnetzinfrastruktur der Ukraine wurde durch gezielte russische Angriffe stark beschädigt, was zu massiven Einschränkungen und Stromausfällen führt.Die Energieexpertin Claudia Kemfert betont die Notwendigkeit, auch in diesem Winter Energie einzusparen. Sie warnt vor Risiken wie der Beschädigung der Ostsee-Pipeline und fordert, dass die Bevölkerung weiterhin Gas einspart. Kemfert kritisiert die Gaspreisbremse und plädiert stattdessen für eine Entlastung einkommensschwacher Haushalte durch das Klimageld. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) plant, das Klimageld ab 2025 auszuzahlen, um Belastungen durch den steigenden CO2-Preis abzufedern.Die Bundesregierung will Familien beim Bau klimafreundlicher Häuser stärker unterstützen. Die Konditionen für zinsverbilligte Kredite über das Programm "Wohneigentum für Familien" werden verbessert. Damit will die Bundesregierung gegen die Bauflaute und den Mangel an Wohnraum ankämpfen. Die Stimmung im deutschen Wohnungsbau ist laut dem Münchner Ifo-Institut so schlecht wie noch nie seit mindestens 32 Jahren. Die neuen Konditionen des Förderprogramms gelten ab sofort. Die Einkommensgrenzen wurden erhöht und die Kredithöchstbeträge angepasst. Gefördert werden nur Neubauten mit geringem CO2-Fußabdruck, die den Standard EH40 erfüllen.

