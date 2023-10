TAKKT AG passt Prognose für 2023 an und verzeichnet Umsatzrückgang im dritten Quartal

Die TAKKT AG hat ihr vorläufiges Ergebnis für das dritte Quartal 2023 bekannt gegeben und ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2023 angepasst. Die positive Auftragslage zu Beginn des zweiten Halbjahres hat sich ab Mitte August deutlich verschlechtert. Sowohl in der europäischen Division Industrial & Packaging als auch in der amerikanischen Division Office Furniture & Displays blieben die Aufträge deutlich hinter den Erwartungen zurück. Insgesamt erzielte TAKKT im dritten Quartal einen Umsatz von 313,4 Millionen Euro und ein EBITDA von 30,2 Millionen Euro. Aufgrund der starken wirtschaftlichen Volatilität und der geopolitischen Unsicherheit geht der Vorstand nicht länger von einer Belebung der Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte aus.Für das laufende Geschäftsjahr rechnet TAKKT nun mit einem organischen Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich. Um das ausbleibende Wachstum auszugleichen, intensiviert die Gruppe das Kostenmanagement. Im Schlussquartal wird ein EBITDA zwischen 20 und 30 Millionen Euro erwartet. Für das Jahr 2023 wird ein EBITDA zwischen 107 und 117 Millionen Euro prognostiziert. Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen plant TAKKT, im laufenden Jahr einen höheren freien Cashflow zu erwirtschaften als im Vorjahr.Die Anpassung des Ausblicks für das laufende Geschäftsjahr und die wirtschaftliche Unsicherheit haben Auswirkungen auf die mittelfristige Planung der Gruppe. Die ursprünglichen finanziellen Ziele mit einem Umsatz von zwei Milliarden Euro für das Jahr 2025 werden nicht länger beibehalten. Derzeit werden die mittelfristigen Unternehmensziele überarbeitet.Der Vertrag von CEO Maria Zesch wurde um fünf Jahre bis Juli 2029 verlängert, um die Strategie und Transformation des Unternehmens fortzusetzen. Weitere Details zur Umsetzung der Strategie und zu den Unternehmenszielen werden Ende März 2024 bekannt gegeben. Die Quartalsmitteilung mit ausführlichen Angaben zur Geschäftsentwicklung der ersten neun Monate 2023 wird am 25. Oktober 2023 veröffentlicht.

