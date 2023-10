Berentzen-Gruppe steigert Umsätze trotz konjunktureller Herausforderungen - Prognose für 2023 angepasst

Die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft hat vorläufige Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2023 veröffentlicht. Demnach erzielte das Unternehmen Konzernumsatzerlöse in Höhe von 134,6 Millionen Euro, was einem Anstieg von 5,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Trotz einer leicht nachlassenden Umsatzdynamik im Jahresverlauf aufgrund der aktuellen konjunkturellen Situation konnte die Berentzen-Gruppe ihre Umsätze steigern. Dies ist vor allem auf Preiserhöhungen über das gesamte Produktportfolio zurückzuführen. Allerdings verzeichnete das Unternehmen Rückgänge beim Konzernbetriebsergebnis (EBIT) um 26,5 Prozent auf 5,0 Millionen Euro und beim Konzernbetriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) um 14,3 Prozent auf 11,2 Millionen Euro. Diese Rückgänge sind auf rückläufige Rohgewinnmargen, Absatzverluste sowie höhere Personal- und Gemeinkosten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückzuführen.Aufgrund der gedämpften Umsatz- und Ergebnisdynamik hat die Berentzen-Gruppe ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2023 leicht angepasst. Das Unternehmen erwartet nun Konzernumsatzerlöse in einer Bandbreite von 182,0 bis 190,0 Millionen Euro, ein Konzern-EBIT zwischen 7,0 und 8,0 Millionen Euro und ein Konzern-EBITDA zwischen 15,3 und 16,3 Millionen Euro. Trotz der Anpassung rechnet die Berentzen-Gruppe für das vierte Quartal mit Steigerungen bei Umsatz und Ergebniskennziffern im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.Die Berentzen-Gruppe sieht sich mit einer negativen Marktsituation konfrontiert, die von einer allgemeinen Konsumzurückhaltung aufgrund der aktuellen konjunkturellen Situation geprägt ist. Das Unternehmen plant daher umfassende vertriebliche Vermarktungsprogramme, um dieser Situation entgegenzuwirken. Zudem arbeitet die Berentzen-Gruppe an einer Neujustierung ihrer strategischen Leitlinien, die Anfang 2024 präsentiert werden sollen. Dabei sollen das Unternehmen, die Strukturen und Prozesse sowie die Produktportfolios noch stärker auf das Wachstum der strategischen Kernthemen ausgerichtet werden.Die endgültigen Geschäftszahlen für die ersten drei Quartale des Geschäftsjahres 2023 sowie weitere Informationen zu den einzelnen Geschäftsbereichen werden am 24. Oktober 2023 mit dem Zwischenbericht Q3/2023 veröffentlicht.

Die Berentzen-Gruppe Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 5,95EUR gehandelt.