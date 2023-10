ABB steigert Umsatz um 8% im dritten Quartal 2023 - Auftragseingang rückläufig

Der Schweizer Technologiekonzern ABB hat im dritten Quartal 2023 seinen Umsatz deutlich gesteigert, während der Auftragseingang aufgrund der schwierigen konjunkturellen Lage zurückging. Der Umsatz stieg um 8 Prozent auf 7,97 Milliarden US-Dollar, bereinigt ergab sich sogar ein zweistelliges Plus von 11 Prozent. Der Auftragseingang lag mit 8,05 Milliarden US-Dollar um 2 Prozent unter dem Vorjahresquartal, bereinigt ergab sich jedoch ein Plus von 2 Prozent. Der operative Gewinn (EBITA) stieg um 13 Prozent auf 1,39 Milliarden US-Dollar, und die entsprechende Marge verbesserte sich um 0,8 Prozentpunkte auf 17,4 Prozent. Der Reingewinn verdoppelte sich auf 882 Millionen US-Dollar, was unter anderem auf Sondereffekte zurückzuführen ist. Die Erwartungen der Analysten wurden beim Umsatz und Gewinn verfehlt, während der Auftragseingang und die operative Marge die Erwartungen erfüllten.Für das vierte Quartal erwartet ABB ein Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich und eine etwas niedrigere EBITA-Marge als im dritten Quartal. Der Ausblick für das Gesamtjahr 2023 wurde leicht angehoben. ABB rechnet nun mit einer EBITA-Marge zwischen 16,5 Prozent und 17,0 Prozent sowie einem Wachstum des vergleichbaren Umsatzes im tiefen Zehnerbereich.CEO Björn Rosengren zeigte sich zufrieden mit dem starken Quartalsergebnis und betonte die positive Entwicklung des Auftragseingangs, insbesondere im Projekt- und Systemgeschäft. Er erwähnte auch die Fortschritte von ABB im Bereich Nachhaltigkeit und die Erweiterung des Produktportfolios, um Kunden bei einer nachhaltigeren und flexibleren Produktion zu unterstützen.Die Aktie von ABB notiert an der SIX Swiss Exchange und der Stockholmer Börse. ABB ist ein führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation und strebt an, die Transformation der Industrie voranzutreiben.

Die ABB Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 32,25EUR gehandelt.