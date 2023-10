Adidas verzeichnet bessere Geschäftszahlen dank Yeezy-Produkten von Kanye West

Der Sportartikelhersteller Adidas hat im Sommer bessere Geschäftszahlen als erwartet verzeichnet. Dies ist vor allem auf den Abverkauf der verbliebenen Yeezy-Produkte des umstrittenen Rappers Kanye West zurückzuführen. Der Vorstand hat daher seine Ziele für das Gesamtjahr erneut angehoben. An der Börse wurden die vorläufigen Zahlen und die angehobene Prognose positiv aufgenommen, was zu einem Kursanstieg der Adidas-Aktie führte. Seit Jahresbeginn hat sich der Aktienkurs um rund 40 Prozent erhöht.Für das Jahr 2023 erwartet das Unternehmen nun einen Betriebsverlust von 100 Millionen Euro, anstatt der zuvor prognostizierten 450 Millionen Euro. Dies beinhaltet Belastungen durch die beendete Yeezy-Kooperation und die strategische Überprüfung des Geschäfts. Auch der Umsatzrückgang soll geringer ausfallen als erwartet. Statt einem Minus im mittleren einstelligen Bereich werden die währungsbereinigten Erlöse nur noch um einen kleinen Prozentsatz zurückgehen.Im dritten Quartal erzielte Adidas einen Umsatz von knapp 6 Milliarden Euro, was einem Rückgang von sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Ohne Währungskursschwankungen wäre der Erlös sogar um ein Prozent gestiegen. Der Betriebsgewinn lag bei 409 Millionen Euro, im Vorjahreszeitraum waren es noch 564 Millionen Euro.Analysten bewerten die Ergebnisse positiv. Sie betonen, dass die überraschend guten Zahlen vor allem auf die anderen Geschäftsbereiche von Adidas zurückzuführen sind und nicht auf den Verkauf der Yeezy-Produkte. Dennoch könnten die Anleger die niedrigere Verlusterwartung für das Gesamtjahr als zu hoch einschätzen, da sie immer noch einen hohen Fehlbetrag für das vierte Quartal impliziert.Die Schweizer Großbank UBS hat ihre Einstufung für Adidas auf "Buy" belassen und ein Kursziel von 210 Euro festgelegt. Die Analystin Zuzanna Pusz lobt die verbesserte Entwicklung des Unternehmens und die optimistischere Prognose. Sie weist jedoch darauf hin, dass die niedrigere Verlusterwartung für das Gesamtjahr möglicherweise noch zu hoch ist.Insgesamt zeigt sich, dass Adidas nach schwierigen Monaten rund um die Yeezy-Produkte von Kanye West wieder auf dem richtigen Weg ist. Das Unternehmen hat seine Geschäftszahlen verbessert und seine Prognose angehoben. Die Anleger reagierten positiv auf die Nachrichten, was zu einem Anstieg des Aktienkurses führte.

Die adidas Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 174,5EUR gehandelt.