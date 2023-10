Tesla enttäuscht mit Zahlen und Cybertruck-Aussichten – Kurs sackt ab

"Ich möchte die Erwartungen an Cybertruck dämpfen", sagte Musk während einer Telefonkonferenz mit Analysten und Investoren nach den Ergebnissen. Es werde ein Jahr bis 18 Monate dauern, bis der Cybertruck zu einem Cash-Flow-Beitrag werde, und es werde "Herausforderungen" geben, um eine Serienproduktion zu erreichen, sagte er.

"Ich wünschte, es gäbe einen Weg, es anders zu machen", sagte Musk. "Es ist unser bestes Produkt aller Zeiten, aber es wird immense Arbeit erfordern, um die Serienproduktion zu erreichen." Die Nachfrage nach dem Elektro-Pickup sei unglaublich hoch, sagte Musk und fügte hinzu, dass mehr als eine Million Menschen Reservierungen für das Fahrzeug abgegeben hätten.

"Es geht nicht um die Nachfrage, sondern darum, dass wir das Fahrzeug zu einem Preis herstellen, den sich die Leute leisten können", so Musk. Auf die Frage nach den Produktionserwartungen sagte Musk, er gehe davon aus, dass Tesla in der Lage sein werde, bis 2025 eine Viertelmillion Cybertrucks pro Jahr zu produzieren.

Musk äußerte sich in der Telefonkonferenz auch sehr kritisch über die hohen Zinssätze und machte sich Sorgen über die Weltwirtschaft und den allgemeinen Zustand der Automobilindustrie. "Ich möchte nicht mit Höchstgeschwindigkeit in die Ungewissheit fahren", sagte er.

Am Mittwochabend teilte Tesla mit, dass es im dritten Quartal 1,85 Milliarden US-Dollar oder 53 Cents pro Aktie verdient habe, verglichen mit 3,3 Milliarden US-Dollar oder 95 Cents pro Aktie im Vorjahreszeitraum. Bereinigt um einmalige Posten verdiente das Unternehmen 66 Cents je Aktie.

Der Umsatz stieg um neun Prozent auf 23,35 Milliarden US-Dollar, teilte das Unternehmen mit. Von FactSet befragte Analysten hatten für das dritte Quartal einen bereinigten Gewinn von 73 Cents je Aktie bei einem Umsatz von 24,2 Milliarden US-Dollar erwartet.

Die Bruttomargen lagen bei 17,9 Prozent, ein Rückgang gegenüber 18,2 Prozent im zweiten Quartal und 25,1 Prozent im dritten Quartal 2022. Die Erwartungen der Analysten lagen bei Bruttomargen um die 17,7 Prozent.

Die Ergebnisse von Tesla "enthielten eine Reihe von einmaligen positiven Effekten", einschließlich Gutschriften, die das Ergebnis um 7 bis 8 Cents verbesserten, so Barclays-Analyst Dan Levy in einer Mitteilung vom späten Mittwoch. Die Kommentare des Unternehmens an die Aktionäre über die Fabriken deuteten auf eine schwächere Nachfrage hin, sagte er.

In der Mitteilung erklärte Tesla, dass es mit einer "Pilotproduktion" des Cybertrucks in seinem Werk in Texas begonnen habe und dass die ersten Auslieferungen des elektrischen Pickups weiterhin für später in diesem Jahr geplant seien. Musk tweetete über eine Verkaufsveranstaltung am 30. November.

Auch der Ausblick für das vierte Quartal wurde mit Spannung erwartet. Dieser wurde am Mittwoch beibehalten, wobei Tesla erwartet, in diesem Jahr über seiner langfristigen jährlichen Wachstumsrate von 50 Prozent zu bleiben und im Jahr 2023 etwa 1,8 Millionen Fahrzeuge zu produzieren.

Die Tesla-Aktien haben sich in diesem Jahr mehr als verdoppelt, während der S&P-500-Index um rund 13 Prozent gestiegen ist.

Autoren: Ingo Kolf für wallstreetONLINE Zentralredaktion