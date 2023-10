Griechenland und Türkei: Annäherungsgespräche gestartet - Hoffnung auf bessere Beziehungen und Zusammenarbeit

Griechenland und die Türkei haben nach Jahren schwerer Spannungen Annäherungsgespräche aufgenommen. An einem am Montag gestarteten zweitägigen Treffen in Athen nahmen neben Experten auch die beiden Vize-Außenminister Konstantinos Fragogiannis (Griechenland) und Burak Akcapar (Türkei) teil. Das Ziel des Treffens war es, Bereiche zu finden, in denen die beiden zerstrittenen Nato-Mitglieder wirtschaftlich zusammenarbeiten können. Am Dienstag sollen strittige Themen wie Hoheitsrechte in der Ägäis und im östlichen Mittelmeer sowie Migration im Mittelpunkt stehen. Konkrete Ergebnisse werden jedoch nicht erwartet.Am Abend telefonierten der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und erörterten die Entwicklungen im Nahen Osten. Die beiden Politiker hatten die Annäherung während eines Treffens am Rande der UN-Generalversammlung am 20. September beschlossen. Die Entspannungssignale folgen auf mehrere Jahre politischer Eiszeit zwischen den beiden Ländern. Hintergrund sind unter anderem Streitigkeiten über Hoheitsrechte in der Ägäis und die Ausbeutung von Rohstoffen wie Erdgas.Das Treffen in Athen ist ein erster Schritt zur Verbesserung der Beziehungen zwischen Griechenland und der Türkei. Es wird erwartet, dass weitere Gespräche und Verhandlungen folgen werden. Am 7. Dezember soll ein Treffen der Regierungen der beiden Nachbarstaaten in der Hafenstadt Thessaloniki stattfinden, sofern alles gut verläuft.Die Annäherung zwischen Griechenland und der Türkei ist von großer Bedeutung, da beide Länder wichtige Akteure in der Region sind. Eine Verbesserung der Beziehungen könnte zu einer Stabilisierung der Lage im östlichen Mittelmeer beitragen und die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen wie Handel, Energie und Tourismus fördern.Es bleibt jedoch abzuwarten, ob die Annäherungsgespräche zu konkreten Ergebnissen führen werden. Die strittigen Themen zwischen Griechenland und der Türkei sind komplex und tief verwurzelt. Es wird Zeit und Geduld erfordern, um zu einer dauerhaften Lösung zu gelangen.Insgesamt ist die Aufnahme von Annäherungsgesprächen zwischen Griechenland und der Türkei ein positiver Schritt in Richtung einer besseren Zusammenarbeit und Verständigung. Es bleibt zu hoffen, dass die beiden Länder ihre Differenzen überwinden können und zu einer friedlichen und stabilen Beziehung finden.

