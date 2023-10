Just Eat Takeaway: Operatives Ergebnis steigt auf 310 Mio. Euro - Aktie legt zu

Die Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway hat angekündigt, für das laufende Jahr operativ noch mehr zu verdienen als bisher erwartet. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll nun voraussichtlich auf rund 310 Millionen Euro steigen. Zuvor hatte das Unternehmen ein Ziel von 275 Millionen Euro angegeben. Im vergangenen Jahr lag das Ebitda bei 19 Millionen Euro. Just Eat Takeaway begründet die erhöhte Prognose mit "operativen Verbesserungen", insbesondere in den wichtigen Regionen Großbritannien und Irland sowie Nordamerika.Der Essenslieferdienst hat auch die Hoffnung nicht aufgegeben, für seine US-Tochter Grubhub eine Lösung zu finden. Seit Monaten versucht das Management, das Geschäft ganz oder teilweise zu verkaufen. Der milliardenschwere Zukauf ist mittlerweile deutlich weniger wert als zum Zeitpunkt der Übernahme.Im dritten Quartal sank der Bruttotransaktionswert (Gross Transaction Value, GTV) des Nordamerika-Geschäfts im Vergleich zum Vorjahr um fast ein Fünftel auf 2,4 Milliarden Euro. Auf Konzernebene lag der Wert etwas unter dem Vorjahreszeitraum. Die Anzahl der Bestellungen ging um 7 Prozent auf knapp 218 Millionen zurück und lag damit leicht unter den durchschnittlichen Analystenschätzungen.Just Eat Takeaway kündigte außerdem ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 150 Millionen Euro an. Im September wurde ein vorheriges Programm im gleichen Volumen abgeschlossen. Ab 2024 sollen die freien Barmittel positiv ausfallen, was früher ist als bisher geplant.Die Aktie von Just Eat Takeaway stieg im frühen Handel deutlich an und legte zuletzt um rund 8,3 Prozent zu. Seit Jahresbeginn hat die Aktie jedoch immer noch einen Wertverlust von rund 36 Prozent verzeichnet. Im Vergleich zum Stand vor zwei Jahren, als Essenslieferdienste während der Corona-Pandemie stark profitierten, entspricht dies einem Rückgang von etwa 80 Prozent.Insgesamt zeigt Just Eat Takeaway mit den angehobenen Jahreszielen und dem Aktienrückkaufprogramm, dass das Unternehmen zuversichtlich ist, seine Geschäftsziele zu erreichen und die Herausforderungen in Nordamerika zu bewältigen. Die Investoren reagierten positiv auf die Ankündigungen, obwohl der Aktienkurs immer noch unter dem Niveau von vor zwei Jahren liegt.

