Kanadischer Rohstoffkonzern stellt Lithiumkarbonat in Batteriequalität her und plant größere Produktionsanlage in Argentinien

Der kanadische Rohstoffexplorationskonzern Recharge Resources hat bekannt gegeben, dass sein Tochterunternehmen Ekosolve im Rahmen des Lithium-Sole-Projekts "Pocitos 1" in Argentinien Lithiumkarbonat mit einem Reinheitsgrad von 99,89 % hergestellt hat. Dieser Reinheitsgrad übertrifft die Anforderungen für Lithium in Batteriequalität und entspricht der Qualität von Lithium in pharmazeutischer Qualität. Für die Herstellung des Lithiumkarbonats wurde das Ekosolve-Lithiumkarbonat-Produktionssystem eingesetzt, das Sole aus dem Projekt Pocitos 1 verwendet. Die Sole wurde einem 7-stufigen Kristallisationsprozess unterzogen, um kristallines Lithiumkarbonat herzustellen. Dabei wurden die meisten Verunreinigungen, wie Kalzium, Kalium und Natrium, entfernt. Das Unternehmen plant zudem den Bau einer größeren Pilotanlage in Melbourne, in der 100.000 Liter synthetische Sole verarbeitet werden können.Des Weiteren wurde David Charles Greenway, CEO und Direktor von Recharge Resources, zum Chairman des Board of Directors gewählt. Das Unternehmen beabsichtigt, zusätzliches Personal mit Erfahrung in der Erschließung von Ressourcen einzustellen, um das Projekt Pocitos 1 weiter voranzutreiben. Zudem wurde die Firma WSP Australia Pty Ltd. mit der Erstellung einer NI 43-101-konformen Ressourcenschätzung für Pocitos 1 beauftragt.Recharge Resources hat außerdem die Firma Capital Analytica mit der Bereitstellung von Investor Relations- und Kommunikationsdienstleistungen beauftragt. Die Zusammenarbeit hat eine Laufzeit von drei Monaten und beginnt am 15. Oktober 2023.Das Lithium-Sole-Projekt Pocitos befindet sich in der argentinischen Provinz Salta und erstreckt sich über rund 800 Hektar. Es wurden bereits Oberflächenprobenahmen, Schürfgrabungen, geophysikalische Messungen und Bohrungen durchgeführt. Recharge Resources erwartet eine vielversprechende Zukunft für das Projekt Pocitos 1 angesichts der anhaltenden Knappheit des Lithiumangebots

