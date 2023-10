Surteco Group SE senkt Gewinnprognose für 2023 erneut - Aktienkursziel gesenkt

Die Surteco Group SE hat zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate ihre Gewinnprognosen für das laufende Geschäftsjahr 2023 angepasst. Grund dafür sind erneut Einmaleffekte, insbesondere im Zusammenhang mit der Übernahme und Integration der Omnova-Geschäftsbereiche sowie Personalmaßnahmen. Zudem belastet das schwierige Marktumfeld stärker als erwartet die Geschäftslage. Aufgrund der Einmaleffekte wird nun mit einem EBIT (reported) zwischen 5 und 15 Mio. Euro gerechnet, während zuvor ein EBIT zwischen 20 und 30 Mio. Euro erwartet wurde. Das bereinigte EBIT soll im Bereich von 35 bis 45 Mio. Euro liegen, was einer Herabstufung um 10 Mio. Euro im Vergleich zur ursprünglichen Prognose entspricht. Der Umsatz wird voraussichtlich "erheblich" unterhalb der ursprünglichen Prognose von 920 bis 950 Mio. Euro liegen. Aufgrund dieser Herabstufung des EBIT haben wir unser Kursziel von 29,50 Euro auf 26,50 Euro gesenkt, bestätigen jedoch unser Buy-Rating für die Aktien der Surteco Group SE.In den ersten neun Monaten des Jahres 2023 erzielte das Unternehmen vorläufige Umsätze von 637 Mio. Euro, was einem Anstieg von 7,6% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das vorläufige EBIT belief sich auf 4,1 Mio. Euro, deutlich unter unseren Prognosen von 656,3 Mio. Euro (Umsatz) und 17,1 Mio. Euro (EBIT). Die vorläufige EBIT-Marge lag nach neun Monaten bei 0,6%, verglichen mit 6,8% im Vorjahreszeitraum. Weitere Details zur Segmententwicklung werden erst mit dem Quartalsbericht am 27.10.2023 veröffentlicht.Die Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2023 ist auf das anhaltend schwierige Marktumfeld und Sonderaufwendungen zurückzuführen, insbesondere Einmalkosten im Zusammenhang mit der Omnova-Akquisition und Aufwendungen für ein Programm zur Ergebnisverbesserung. Die Sonderaufwendungen summierten sich in den ersten drei Quartalen 2023 auf insgesamt 23,5 Mio. Euro. Trotz des Umsatzanstiegs aufgrund der Übernahme der Omnova-Geschäftsbereiche wird der Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2023 voraussichtlich erheblich unterhalb der ursprünglichen Prognose liegen.Kontakt für Rückfragen:Peter Thilo Hasler, CEFA+49 (89) 74443558/ +49 (172) 31764553peter-thilo.hasler@sphene-capital.deDie Surteco Group SE ist ein Unternehmen mit Sitz in Buttenwiesen, Deutschland. Die Aktien des Unternehmens werden im regulierten Markt in Frankfurt (Prime Standard) und München gehandelt. Weitere Handelsplätze sind Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart und die Tradegate Exchange. Die ISIN des Unternehmens lautet DE0005176903.

