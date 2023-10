Verzögerungen in Projektentwicklung: Aricolin Investments S.A. schlägt Anleiheverlängerung vor

Die Aricolin Investments S.A. hat bekannt gegeben, dass sich Verzögerungen in der Projektentwicklung mit den Investitionen aus den Mitteln der Anleihe weiter auswirken. Dies ist unter anderem auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die Marktverwerfungen als Reaktion auf den Ukraine-Krieg zurückzuführen. Wenn die Anleihe zum Fälligkeitszeitpunkt am 30. November 2023 zurückgezahlt würde, wäre der Rückzahlungsbetrag aufgrund noch nicht vereinnahmter Zahlungen aus dem Projekt erheblich reduziert. Aus diesem Grund schlägt die Emittentin den Anleihegläubigern eine weitere Verlängerung der Laufzeit bis zum 31. März 2025 vor. Dadurch könnten sich Investitionsrückflüsse, die für 2024 erwartet werden, positiv auf den Rückzahlungsbetrag der Anleihe auswirken. Die Emittentin wird die Anleihegläubiger in Kürze mit weiteren Informationen kontaktieren.Darüber hinaus hat Aricolin Investments S.A. bekannt gegeben, dass sie von ihrer Option einer vorzeitigen Teilrückzahlung der Teilschuldverschreibungen Gebrauch gemacht hat. Die Teilrückzahlung erfolgt in Höhe von insgesamt EUR 254.072, was 14,56 % des ursprünglichen Nominalbetrags entspricht. Jede Teilschuldverschreibung wird mit einem Betrag von 145,60 EUR am 22. November 2023 ausgezahlt.Die Aricolin Investments S.A. ist in Madrid registriert und gibt die auf den Inhaber lautenden Teilschuldverschreibungen 2019 heraus. Die ISIN lautet DE000A2R28T1, die WKN A2R28T. Die Teilkündigung und Teilrückzahlung erfolgt gemäß den Anleihebedingungen.Die Aricolin Investments S.A. ist ein Unternehmen, das in der Projektentwicklung tätig ist. Die Verzögerungen in der Projektentwicklung haben Auswirkungen auf die Investitionen aus den Mitteln der Anleihe. Die Emittentin schlägt den Anleihegläubigern eine Verlängerung der Laufzeit vor, um die Auswirkungen der Verzögerungen abzumildern. Die Emittentin wird die Anleihegläubiger in Kürze mit weiteren Informationen kontaktieren.Die vorzeitige Teilrückzahlung der Teilschuldverschreibungen erfolgt in Höhe von insgesamt EUR 254.072, was 14,56 % des ursprünglichen Nominalbetrags entspricht. Jede Teilschuldverschreibung wird mit einem Betrag von 145,60 EUR am 22. November 2023 ausgezahlt.Die Aricolin Investments S.A. ist in Madrid registriert und gibt die auf den Inhaber lautenden Teilschuldverschreibungen 2019 heraus. Die ISIN lautet DE000A2R28T1, die WKN A2R28T. Die Teilkündigung und Teilrückzahlung erfolgt gemäß den Anleihebedingungen.

