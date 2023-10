DAX prallt auf 15000, Tesla enttäuscht

Das Hauptaugenmerk in der Tagesanalyse zum 18.10.2023 war der Bereich um 15.250 Punkte, denn dort schlossen wir nun bereits zwei Tage in dieser Woche und hatten Intraday immer wieder entsprechende Gegenbewegungen gesehen:

Zum Start in den Mittwoch deutete sich ohne ein neues GAP erneut Schwäche an, die mit dem Bruch des vorbörslichen Tiefs dann entsprechend mit einer Short-Order von mir begleitet wurde:

Im weiteren Verlauf war die 15.200 für einen potenziellen Wendepunkt interessant, an dem ich die Short-Order mit Gewinn verkaufen konnte und dann erneut zum Widerstandsbereich auf der Oberseite hin schaute:

Verfolge gern auch heute wieder meine ersten Trading-Ideen des Tages zur Eröffnung direkt ab 8.50 Uhr und erlebe damit konkrete Trades zum DAX-Handelsstart neben dem Austausch in einem exklusiven Chat: fit4finanzen.de/DAX

Zur Oberseite hin hielt sich die Dynamik jedoch in Grenzen. Mit erneut fallenden US-Futures tendierte der Markt dann in der Mittagszeit immer tiefer und fiel letztlich sogar unter die bisherigen Wochentiefs. Dies zeigt der Verlauf aus den Daten an der Börse Frankfurt noch einmal in der Zusammenfassung auf:

Damit waren die Tiefs der letzten Woche erreicht und nun wieder der psychologische Bereich um 15.000 in Reichweite gekommen:

Wie wirkt sich dies auf das Big Picture und die Vorbörse aus?

DAX im Big Picture mit Vorbörse

Das Big Picture verschärft sich damit das Bild, was gestern noch einen leichten Aufwärtstrend zeigte (Rückblick):

Wir haben hier mit den neuen Wochentiefs eher die Monatstiefs und damit Kurse unter 15.000 im Blickfeld:

Nach den US-Quartalszahlen und der Session des Vortages gibt es für die Vorbörse hier wenig Positives anzumerken. Denn im Nachthandel ist die 15.000 bereits erreicht worden:

Für mein Trading heute ist daher dieser Bereich maßgeblich und erst mit Überschreitung des skizzierten Abwärtstrends eine stärkere Erholung in Sicht:

Was lässt sich international beobachten?

Blick auf die Wall Street und andere Märkte

Mit Blick auf die Schlusskurse zeigte sich gestern fast ausschliessliche Dynamik nach unten. Der Nasdaq gab über 1,4 Prozent ab und schloss nicht nur unter 15.000 Punkten, sondern sogar am Tagestief:

Nachbörslich rettete Netflix etwas die Stimmung und brachte Aufschläge mit sich:

Tesla hingegen zeigte nach einem Minustag keine Dynamik auf die Quartalszahlen:

Wir werden abwarten müssen, wie der Kassa-Markt um 15.30 Uhr auf diese Schwergewichte reagiert.

Termine für den Donnerstag 19.10.2023

Am Vormittag sind die EU-Leistungsbilanzdaten wichtig und dann 14.30 Uhr wie jede Woche die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Zudem wird der Phily-Fed-Herstellungsindex gleichzeitig herausgegeben.

16.00 Uhr stehen dann noch die Verkäufe bestehender Häuser auf der heutigen Agenda.

Hier sind die Daten des Tages einmal zusammengefasst:

Alle genannten Termine mit den Prognosen habe ich aus dem Wirtschaftskalender entnommen:

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

*Platzierte Produkte/Tools sind entsprechend markiert und Werbung. 66,96 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs mit der Gesellschaft handeln. Sie sollten daher überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, dieses hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren!