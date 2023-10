Tocvan macht hochgradige Entdeckung direkt an der Erdoberfläche: 5,6 g⁄t Gold

Der Goldpreis zeigte in den letzten Tagen ein starkes Comeback und sollte sich die weltpolitische Lage weiter zuspitzen, sagen viele Experten den grossen Knall beim Goldpreis voraus bzw. dass neue Allzeithochs vor der Tür stehen, was dann starke Auswirkungen auf Goldproduzenten und zukünftige Produzenten wie Tocvan Ventures Corp. hätte.

Gestern kommentierte Tocvan CEO Brodie Sutherland in einer Pressemitteilung über den definitiven Vertragsabschluss zur Pilar-Grundstücksexpansion:

"Der Abschluss dieser Vereinbarung ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen, der unserer Entwicklung zu einem Produzenten mit beträchtlichem Ressourcenpotenzial eine völlig neue Dimension verleiht. Dass wir nun ein viel größeres Gebiet erkunden können, das Flächen für neue Entdeckungen erschließt und Pilar selbst ein unmittelbares Erweiterungspotenzial bietet, verschafft unseren Aktionären zusätzliche Vorteile. Die erworbene Liegenschaft bietet uns auch reichlich Platz für eine zukünftige Mineninfrastruktur, während wir Pilar weiter in Richtung Produktion vorantreiben. Wir freuen uns darauf, dieses neue Gebiet rasch zu evaluieren und mit offensiven Bohrkampagnen zu beginnen, die auf eine Erweiterung und Entdeckung abzielen."

Heute veröffentlichte Tocvan eine weitere, sehr erfreuliche Pressemitteilung über das erheblich vergrößerte Pilar-Gold-Silber-Grundstück (siehe hier), das nun erstmals beprobt wurde: Die fulminanten Laborergebnisse der Gesteinsproben, die heute bekanntgegeben wurden, übertreffen alle Erwartungen:

• Mit 5,6 g/t Gold und 106 g/t Silber meldete Tocvan heute eine neue, hochgradige Gold-Silber-Entdeckung direkt an der Erdoberfläche im neuen Grundstücksteil bzw. 4,5 km von der Main Zone Hauptlagerstätte entfernt.

• Eine weitere Gesteinsprobe im neuen Grundstücksareal (etwas nördlich von der Main Zone) erzielte 3,54 g/t Gold und 645 g/t Silber mitsamt ermutigenden Indizien, dass in der Tiefe auch eine Kupfer-Lagerstätte wartet, mit Bohrungen entdeckt zu werden.

• Die neue Entdeckung befindet sich 4,5 km von der Pilar-Hauptlagerstätte namens Main Zone entfernt, wo bereits etliche Bohrprogramme eine beachtliche Goldlagerstätte definiert haben, die dank positiven Ergebnissen aus einer jüngst abgeschlossenen Großprobe in Produktion gebracht werden will. Dass Tocvan jetzt zusätzliche Lagerstätten auf dem stark vergrößerten Grundstück entdeckt, wird die Produktionspläne und Verhandlungen mit einem strategischen Partner merklich verbessern.

• Die neue Gold-Silber-Entdeckung befindet sich in demselben Gestein wie die Main Zone, was darauf hindeutet, dass eine ähnliche Lagerstätte entdeckt wurde, die mit der Haufenlaugung kostengünstig verarbeitet werden kann.

• Die neu entdeckte Gesteinsformation, die sich durch stark alteriertes (hydrothermal verändertes) Gestein kennzeichnet, kann an der Erdoberfläche über eine beachtliche Länge von 3,3 km und einer Breite von 1,5 km verfolgt werden. Das bedeutet, dass die heutige Entdeckung womöglich noch viel grösser als die Main Zone Lagerstätte ist.

• Schaut man sich die Dimensionen der Main Zone an, so kann erkannt werden, wie bedeutet und gross die neue Entdeckung ist:



• Die in der Pressemitteilung gezeigten Satellitenbilder zeigen, wie groß die neue Entdeckung ist und dass es dort "noch viel zu entdecken" gibt, wie CEO Brodie Sutherland heute vielsagend kommentierte. Er betonte zudem, dass erste Bohrungen in den neuen Grundstücksteilen nun schnell vorbereitet werden.

• Dank der erfreulichen Entdeckung veranstaltet Tocvan heute, am Donnerstag, den 19. Oktober, ein Webinar kurz nach Börsenschluss uim 22:15 Uhr MEZ. Melden Sie sich hier an!

Die heutige Pressemitteilung (frei übersetzt aus dem Englischen):

Tocvan: Gesteinsproben aus der Pilar-Grundstücksexpansion liefern neue Entdeckung direkt an der Erdoberfläche

Proben enthalten 5,6 g/t Gold und 106 g/t Silber, 4,5 km von Pilar entfernt

Highlights

• Gesteinsproben im Expansionsgebiet erzielen:

-- NEUE Entdeckung an der Erdoberfläche, 4,5 km von Pilar entfernt – 5,6 g/t Gold und 106 g/t Silber

• Gesteinsproben unmittelbar nördlich von Pilar erzielen:

-- 3,5 g/t Gold und 645 g/t Silber

-- 1,8 g/t Gold und 177 g/t Silber

-- Historische Proben aus dem Datensatz >10 g/t Gold

• Neue Ziele werden schnell für Bohrungen vorbereitet

Calgary, Alberta – 19. Oktober 2023 – Tocvan Ventures Corp. (das "Unternehmen") (CSE: TOC; OTCQB: TCVNF; FSE: TV3), freut sich, die ersten Erkundungsergebnisse aus seinem Pilar Gold-Silber-Expansionsgebiet in Sonora, Mexiko, bekanntzugeben. Das Gebiet umfasst äußerst aussichtsreiche Zonen, die bisher nur in begrenztem Umfang exploriert wurden. Der jüngste Seifenbergbau in Verbindung mit historischen Minenbetrieben deutet auf ein unerprobtes Gold- und Silberpotenzial hin (siehe Abbildung 1). Die Ergebnisse erzielten hochgradige Gold- und Silbergehalte, die mit intensiv hydrothermal-alteriertem Vulkangestein auf dem neu erworbenen Expansionsgebiet in Zusammenhang stehen und neue Aussichten für eine weitere Evaluierung aufzeigen. Während des ersten Durchgangs der Erkundung wurden nur 23 Proben entnommen, wobei bereits neue Zielgebiete entdeckt wurden, einschließlich 5,6 g/t Gold und 106 g/t Silber in einer Probe, die 4,5 km von der Pilar Main Zone entnommen wurde. Die Gesteinsprobe war die erste, die aus einer großen hydrothermalen Alterationszone entnommen wurde, die sich in andesitischem Gestein befindet, das jenen bei Pilar ähnelt. Das Ausmaß der Alteration im Bereich der Probe erstreckt sich über 3,3 km Streichen und über eine Breite von 1,5 km, wie aus den ASTER-Satellitendaten hervorgeht (Abbildung 2).



Vollbild / Abbildung 1. Zusammenfassung der Probenahme im Pilar-Expansionsgebiet. Große hydrothermale Alterationszellen, der jüngste Seifenbergbau und eine ähnliche Geologie wie bei Pilar deuten darauf hin, dass das Gebiet sehr vielversprechend für eine Gold-Silber- und Kupfer-Mineralisation ist. In diesem Gebiet wurde noch nie eine systematische Gold-Silber-Exploration durchgeführt.

"Eine erste Due-Diligence-Untersuchung wurde durchgeführt, um ein Gefühl für das Gebiet zu bekommen. Dass diese Ergebnisse nun schnell hohe Gold- und Silbegehate ergaben, zeigt das wahre Potenzial hinter Pilar", sagte CEO Brodie Sutherland. "Wir sehen nicht nur eine Erweiterung des mineralisierten Pilar-Systems unmittelbar nördlich der früheren Grenze, sondern auch bedeutende Goldgehalte weit darüber hinaus, wobei die Geochemie hervorragende Hinweise darauf liefert, dass es noch mehr zu entdecken gibt. Die Quelle des Seifengoldes ist noch nicht erprobt und kann noch nicht bewertet werden. Diese Gebiete werden zu Brennpunkten für neue Zielsetzungen, um die Bohrungen im Expansionsgebiet rasch voranzutreiben. Der Wert der Akquisition unter dem Gesichtspunkt der strategischen Entwicklung war entscheidend, und nun ist es ein zusätzlicher Vorteil für unsere Aktionäre, dass wir in der Lage sind, die Aussichten in diesem Gebiet zu präsentieren, während wir versuchen, das wahre Ausmaß von Pilar und neuen Satellitenlagerstätten zu entdecken."



Vollbild / Abbildung 2. Highlights der Probenahme im Pilar-Expansionsgebiet mit ASTER-Satelliteninterpretationsdaten, die die Alterationsmineralogie anzeigen. Basisbild von Google Earth.



Vollbild / Abbildung 3. Die hochgradige Gesteinsprobe #494827 erzielte 5,6 g/t Gold und 106 g/t Silber, die in einem stark verkieselten und zerklüfteten Andesit mit kastenförmigem Pyrit enthalten sind.

Über das Pilar Projekt

Das Pilar Gold-Silber-Projekt hat vor Kurzem einige der besten Bohrergebnisse der Region geliefert. In Verbindung mit den ermutigenden Gold- und Silbergewinnungsergebnissen der metallurgischen Testarbeiten ist Pilar bestens aufgestellt, ein potenzieller kurzfristiger Produzent zu sein. Pilar wird als strukturkontrolliertes epithermales System mit niedriger Sulfidierung in Andesitgestein interpretiert. Drei Zonen mit Mineralisierung wurden durch historische Oberflächenarbeiten und Bohrungen im nordwestlichen Bereich des Konzessionsgebiets identifiziert und werden als die Main Zone, North Hill und 4-T bezeichnet. Die Trends der Main Zone und 4-T sind nach Südosten hin offen, und vor Kurzem wurden neue parallele Zonen entdeckt. Strukturmerkmale und Mineralisierungszonen innerhalb der Strukturen folgen einem Mineralisierungstrend, der gesamtheitlich betrachtet von Nordwesten nach Südosten verläuft. Die Mineralisierung erstreckt sich entlang eines 1,2 km langen Trends, wobei bisher nur die Hälfte dieses Trends durch Bohrungen erprobt wurde. Bis dato wurden mehr als 22.000 Bohrmeter absolviert.

Zu den Höhepunkten der Phase-3-RC-Bohrungen 2022 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

• 116,9 m mit 1,2 g/t Au, einschließlich 10,2 m mit 12 g/t Au und 23 g/t Ag

• 108,9 m mit 0,8 g/t Au, einschließlich 9,4 m mit 7,6 g/t Au und 5 g/t Ag

• 63,4 m mit 0,6 g/t Au und 11 g/t Ag, einschließlich 29,9 m mit 0,9 g/t Au und 18 g/t Ag

Zu den Höhepunkten der Phase-2-RC-Bohrungen 2021 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

• 39,7 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 1,5 m mit 14,6 g/t Au

• 47,7 m mit 0,7 g/t Au, einschließlich 3 m mit 5,6 g/t Au und 22 g/t Ag

• 29 m mit 0,7 g/t Au

• 35,1 m mit 0,7 g/t Au

Zu den Höhepunkten der Phase-1-RC-Bohrungen 2020 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

• 94,6 m mit 1,6 g/t Au, einschließlich 9,2 m mit 10,8 g/t Au und 38 g/t Ag

• 41,2 m mit 1,1 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 6,0 g/t Au und 12 g/t Ag

• 24,4 m mit 2,5 g/t Au und 73 g/t Ag, einschließlich 1,5 m mit 33,4 g/t Au und 1.090 g/t Ag

Zu den Höhepunkten der historischen Kern- und RC-Bohrungen über 15.000 m gehören:

• 61 m mit 0,8 g/t Au

• 16,5 m mit 53,5 g/t Au und 53 g/t Ag

• 13 m mit 9,6 g/t Au

• 9 m mit 10,2 g/t Au und 46 g/t Ag



Vollbild / Karte von Sonora (Mexiko) mit der Lage der Projekte von Tocvan im Vergleich zu anderen großen Projekten in der Region

Über das Picacho Projekt

Es wird angenommen, dass das Gold-Silber-Projekt El Picacho ein orogenetisches Goldsystem innerhalb des regionalen orogenetischen Goldgürtels Caborca ist, der für aktive Goldminen wie unter anderem La Herradura (>10 Mio. Unzen Au) und San Francisco (>3 Mio. Unzen Au) bekannt ist. Das Projekt liegt 140 Kilometer nördlich von Hermosillo und nur 18 Kilometer südwestlich der aktiven Mine San Francisco. Das Projekt erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 24 Quadratkilometern. Auf höffigen Trends mit über sechs Kilometer Gesamtlänge wurden auf dem Konzessionsgebiet fünf wesentliche Mineralisierungszonen identifiziert. Bei Oberflächenproben und historischen Arbeiten wurden hochgradige Gold- und Silberwerte festgestellt. Auf dem Projekt wurden bisher nur weit auseinander liegende Erkundungsbohrungen durchgeführt, die nicht weiter verfolgt wurden. Tocvan ist der Ansicht, dass dies eine hervorragende Gelegenheit für die Entdeckung eines Gebiets mit mehreren Millionen Unzen darstellt.



Vollbild / Übersichtskarte des Gold-Silber-Projekts El Picacho.



Vollbild / Schematischer Querschnitt des Explorationsmodells von El Picacho. Der Umriss der Grube San Francisco ist nur als Größenreferenz dargestellt.

Über Tocvan Ventures Corp.

Tocvan ist ein gut strukturiertes und auf die Exploration spezialisiertes Erschließungsunternehmen. Tocvan wurde gegründet, um von der anhaltenden Phase des Abschwungs bei den Juniorexplorern im Bergbau zu profitieren. Dabei werden Möglichkeiten einer Beteiligung an Projekten sondiert bzw. verhandelt, wo das Management Chancen ortet, an frühere Erfolge anzuknüpfen. Tocvan Ventures hat rund 37 Millionen Aktien ausgegeben und ist derzeit dabei, 100 % der Anteile an zwei faszinierenden Projekten in Sonora (Mexiko) zu erwerben: das Gold-Silber-Projekt Pilar und das Gold-Silber-Projekt El Picacho. Nach Einschätzung des Managements bieten beide Projekte eine hervorragende Gelegenheit zur Steigerung des Unternehmenswertes.

Vorherige Rockstone Reports

"Goldminenaktien bereiten sich auf Comeback vor und Tocvan startet starken Newsflow" (LINK)

"Jay Currie sieht Tocvan als Übernahmekandidat oder Cashflow-Maschine" (LINK)

"Tocvan: Finale Grossproben-Ergebnisse übertreffen Erwartungen dank aussergewöhnlich hochgradigen Gold-Gehalten" (LINK)

"Unternehmensveränderndes Ereignis: Tocvan vergrößert Pilar um das 21-fache mit hochwertigem Gebiet und hervorragender Mineralisation (siehe Foto)" (LINK)

"Tocvan: Großprobe abgeschlossen! Endgültige Ergebnisse in Kürze mit Spannung erwartet" (LINK)

"Tocvan: Gespräche mit Gold-Produzenten intensivieren sich!" (LINK)

"Tocvan stellt alle in den Schatten: Neue Großproben-Ergebnisse zeigen mehr als außergewöhnlich hochgradige 2,1 g⁄t Gold im Durchschnitt" (LINK)

"Tocvan: Großprobe mit 1,9 g⁄t Gold außergewöhnlich hochgradig und wieder deutlich besser als erwartet" (LINK)

"Tocvan-Ergebnisse: Goldgehalte 310% über dem Branchendurchschnitt in der Region Sonora" (LINK)

"Tocvan: Erste Testminen-Ergebnisse enthüllen spektakuläre 20 g⁄t Gold direkt an der Erdoberfläche und außergewöhnlich hohe Gold-Gewinnungsraten mit durchschnittlich 97%" (LINK)

"Gold-Nuggets (und mehr!): Tocvan macht erstaunliche Entdeckungen beim Abbau der Großprobe beim Pilar Gold-Silber-Projekt" (LINK)

"Der Goldpreis hebt ab und Tocvan beginnt Produktionsarbeiten für Großprobe" (LINK)

"Tocvan-Überraschung: Unerwartete Laborergebnisse zeigen bis zu 8,3 g⁄t Gold direkt an der Erdoberfläche bei Pilar" (LINK)

"Tocvan: Startschuss für den Abbau und der Verarbeitung der Pilar-Grossprobe im Februar" (LINK)

"Tocvan: Erstklassige Bohrergebnisse vom Picacho Gold-Silber-Zweitprojekt rechtfertigen fundamentale Neubewertung der Aktie" (LINK)

Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 40.285.107

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,48 CAD (18.10.2023)

Marktkapitalisierung: $19 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,331 EUR (18.10.2023)

Marktkapitalisierung: €13 Mio. EUR

Tocvan News-Disclaimer: Brodie A. Sutherland, P.Geo., CEO von Tocvan Ventures Corp., und qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person/„QP“) im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt. Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen: Diese Pressemeldung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“. Darin enthalten sind auch Angaben des Unternehmens zu Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen, von denen das Unternehmen erwartet, dass sie in der Zukunft eintreten werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung enthalten Aussagen über die Verwendung des Erlöses aus der Platzierung. Nicht immer, aber häufig sind diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „budgetiert“, „geplant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „geht davon aus“, „glaubt“ bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen (auch in verneinter Form) oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen „können“, „könnten“, „würden“ oder „werden“. Diese zukunftsgerichtete Aussagen - und sämtliche Annahmen, die ihnen zugrunde liegen - werden in gutem Glauben vorgenommen und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung der Ausrichtung unserer Geschäftstätigkeit wider. Die Unternehmensführung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt genannt wurden. Diese Faktoren beinhalten unter anderem Risiken in Verbindung mit dem spekulativen Charakter der Geschäftstätigkeit, der Entwicklungsphase und der Finanzlage des Unternehmens. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Rockstone Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Tocvan Ventures Corp. und wird für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung bezahlt. Obwohl der Autor nicht direkt vom Unternehmen beauftragt und bezahlt wird, so findet eine Bezahlung von Dritten statt, sodass insgesamt mehrere Interessenkonflikte vorherrschen. Die hiesigen Ausführungen sollten somit nicht als Kaufempfehlung oder sonst wie als Handlungsempfehlung gewertet werden, sondern als Werbung. Einstige Profite sind keine Garantie für zukünftige Profite. Es wird empfohlen, dass Sie sich bei Investitionen immer der Hilfe von ausgebildeten und rechtlich eingetragenen Finanzberatern bedienen oder sich entsprechend Ihrem persönlichen Finanzhintergrund individuell beraten lassen. Vor einer Investition ist es empfehlenswert, genau festzulegen, welche Finanzziele Sie verfolgen, diese dann nach Relevanz einzuordnen, um dann festzustellen, welches Risiko Sie bereit sind, einzugehen, sodass alsdann ein vollständiger Finanzplan von einem anerkannten Finanzberater erstellt werden kann. Bitte holen Sie sich vor einer Investition zwingend einen solchen Finanzberater zur Seite und lesen Sie den vollständigen Disclaimer auf der Webseite von Rockstone Research.