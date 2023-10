Der Aktienkurs von BioNTech ist nach dem 10-prozentigen Einbruch um das Wochenende etwas zur Ruhe gekommen. Gestern wurde das Supportniveau bei 95,50 US-Dollar getestet. Im Falle eines Durchbruchs des Supportbereiches könnte der Kurs bis zur Unterstützung bei 79,38 US-Dollar fallen. Entwickeln sich die Corona-Inzidenzen über diesen Winter stärker als von den Marktteilnehmern erwartet, könnten die Impfstoffverkäufe anziehen und den Aktienkurs unterstützen. In der übergeordneten Betrachtung hat das BioNTech-Papier eine spektakuläre Aufwärtsentwicklung hinter sich gebracht. Das vorläufige All-Time-High wurde am 10. August 2021 bei 464,00 US-Dollar markiert. Mittlerweile geht der Kurs Hand in Hand mit den Umsätzen zurück. So verlor der Kurs in der Spitze bis Anfang März 2022 rund 74 Prozent auf die Unterstützung bei 120,16 US-Dollar. Der Bereich um die 120,16 US-Dollar stellte bis Ende April 2023 die untere Begrenzung einer Seitwärtskonsolidierung dar. Am 24. April 2023 wurde diese Seitwärtsrange nach unten verlassen und ein neues Tief bei 94,26 US-Dollar markiert. Auf längere Frist betrachtet beinhaltet die mRNA-Technologie die Chance auf die Entwicklung von weiteren Blockbuster-Wirkstoffen. In den kommenden Wochen und Monate erscheint dies aber als unwahrscheinlich.

Seite 2 ► Seite 1 von 3