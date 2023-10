Wirtschaft Bundesbankvorstand erwartet "neuen Schub" für Digitalwährung

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Beschluss des Rates der Europäischen Zentralbank (EZB), die Vorbereitungsphase für den digitalen Euro zu beginnen, erwartet Bundesbankvorstand Burkhard Balz einen "neuen Schub" für die geplante Digitalwährung. "Von nun an steht im Mittelpunkt: Wie soll dieser digitale Euro aussehen - und was für ein Regelwerk brauchen wir?", sagte er der FAZ (Donnerstagsausgabe).



Im Januar 2026, wie ursprünglich von EZB-Präsidentin Christine Lagarde in Aussicht gestellt, werde es den Digitaleuro aber wohl noch nicht geben, so Balz weiter. "Nun sind zunächst einmal die Gesetzgeber in Brüssel am Zug." Das Europäische Parlament und der Europäische Rat müssten über die Einführung des digitalen Euro entscheiden.