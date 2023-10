Recharge schließt Erkundungsprogramm auf dem Lithiumprojekt Georgia Lake North ab; Bohrungen und Ressourcenschätzung für Pocitos 1 stehen aus

Vancouver, BC – 19. Oktober 2023 / IRW-Press / - Recharge Resources Ltd. („Recharge“ oder das „Unternehmen“) (RR: CSE) (RECHF: OTC) (SL50: Frankfurt) hat ein erstes Erkundungsprogramm auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekt Georgia Lake North im Bergbaurevier Thunder Bay in der kanadischen Provinz Ontario abgeschlossen. Die Arbeiten gingen den Ergebnissen der im 4. Quartal 2022 absolvierten Flugmessung nach.

Das Erkundungsprogramm wurde Ende August und im September durchgeführt und bestand aus Bodenerkundungen und Prospektionsarbeiten in mehreren Gebieten, die auf Grundlage der Prüfung des Datenmaterials der magnetischen Flugmessungen ausgewählt wurden. Außerdem wurden im Zuge dieses Programms Bodenproben entnommen, um das Lithiumpotenzial des Projekts genauer zu untersuchen. Das Unternehmen wartet derzeit auf die Ergebnisse der während des Programms entnommenen Proben.

Abbildung 1. Bildmaterial von den Erkundungsarbeiten vor Ort im August 2023 (Konzessionsgebiet Georgia Lake North)

Das 671,5 Hektar große Projekt, das die Konzessionsgebiete Georgia Lake West und Georgia Lake North umfasst, grenzt an das von der Firma Rock Tech Lithium Inc. (RCK – TSX.V) („Rock Tech“) betriebene Lithiumkonzessionsgebiet Georgia Lake und befindet sich rund 160 km nordöstlich von Thunder Bay in der kanadischen Provinz Ontario, in der Bergbauregion Thunder Bay.

Abbildung 2. Stichprobe aus einem in Metasedimenten gelagerten Quarzerzgang.

Am 20. Oktober 2022 unterzeichnete Mercedes-Benz (MBGn.DE) mit der kanadisch-deutschen Gesellschaft Rock Tech eine Liefervereinbarung, die eine jährliche Liefermenge von durchschnittlich 10.000 Tonnen Lithiumhydroxid in Batteriequalität vorsieht. Der Deal, der kurz nach der Ankündigung der beiden Konzerne, eine strategische Partnerschaft zu sondieren, zustande kam, hat nach Angaben der beiden Unternehmen eine Laufzeit von fünf Jahren und ist mit 1,5 Milliarden Euro (1,47 Milliarden USD) bewertet. Die geplante Liefermenge an Lithiumhydroxid reicht nach Angaben der Unternehmen für 150.000 Autos jährlich.