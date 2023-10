Maklermarkt Radikaler Wandel in der Versicherungswirtschaft bereits im vollen Gange (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Der Makler- und Versicherungsbranche stehen massive

Umbrüche bevor. Insbesondere die Themen demografische Entwicklung und

Recruiting, Marktkonsolidierung sowie digitale Infrastruktur bereiten den

Beteiligten Kopfzerbrechen. Das zeigt die neue Studie "Maklermarkt 2030" der

Management- und Technologieberatung BearingPoint. "Die Zeitenwende im

Maklermarkt ist bereits in vollem Gange", sagt Sven Gerhardus Partner, Vertrieb

und Marketing im Versicherungsbereich bei BearingPoint.



Fast drei Viertel der Versicherungsmakler sind aktuell zwischen 55 und 70 Jahre

alt. Bis 2030 wird es daher einen starken Eintritt der geburtenstarken Jahrgänge

in das Rentenalter geben. Dazu kommt das große Recruiting- und Imageproblem der

gesamten Branche, junge Menschen für diesen Beruf zu gewinnen. Was der Branche

bevorsteht, womit zu rechnen ist und wie darauf reagiert werden könnte, zeigt

die neue BearingPoint-Studie "Maklermarkt 2030".