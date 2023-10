Studie China holt bei Innovationen rasant auf

Köln (dts Nachrichtenagentur) - Die chinesische Wirtschaft wird mit innovativen Technologien immer erfolgreicher. Auch in Deutschland melden chinesische Unternehmen mehr Patente an - und holen in bestimmten Bereichen deutsche Firmen ein, wie eine Auswertung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zeigt, über die das "Handelsblatt" berichtet.



Die Forscher haben chinesische Patentanmeldungen mit Wirkung für Deutschland untersucht. Die Analyse bezieht sich auf die Jahre 2010 bis 2019, es sind aufgrund der langen Meldefristen die aktuellsten verfügbaren Zahlen. Demnach sind besonders die chinesischen Anmeldungen in den Bereichen Biotechnologie und Kraftfahrzeuge in den vergangenen Jahren nach oben geschossen.