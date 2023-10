FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach ihrem jüngsten Kursrutsch haben sich Aktien von Sartorius am Donnerstagmorgen deutlich stabilisiert. Die Papiere des Labor- und Pharmazulieferers erholten sich um bis zu 8,6 Prozent auf 276 Euro. Tags zuvor hatten sie mit 251,50 Euro noch so wenig gekostet wie seit Mai 2020 nicht mehr. Seit der Prognosesenkung am vergangenen Freitag hatten sie da fast 22 Prozent verloren.

Nun folgte am vorletzten Handelstag der Woche der komplette Quartalsbericht. Positiv wertete JPMorgan-Experte Richard Vosser die überraschend gute Auftragslage in der Sparte Bioprocess Solutions (BPS). Er rechnet mit einer Kurserholung um 5 bis 10 Prozent - auch in den Papieren der Tochter Sartorius Stedim Biotech, unter deren Dach das Biotechnologie-Geschäft zu großen Teilen geführt wird. Diese hatten sich nach einem Einbruch um 21 Prozent in den vergangenen Tagen bereits gefangen und kletterten zuletzt weitere 7,8 Prozent./ag/tav