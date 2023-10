Berufs- oder Dienstunfähigkeitsversicherung als Beamter? Experte erklärt, worauf es wirklich ankommt (FOTO)

Braunschweig (ots) - Beamte müssen ihre Arbeitskräfte ganz in den Dienst des

Staates stellen, nicht umsonst nennt man sie auch Staatsdiener. Im Gegenzug

werden sie mit einer besonderen Fürsorge belohnt. Dazu gehören auch so manche

Besonderheit hinsichtlich der empfohlenen Versicherungen. Es benötigt jedoch

sehr detailliertes Wissen, um die Unterschiede zwischen so manchem Angebot zu

erkennen. Das klassische Beispiel hierfür sind Dienst- und

Berufsunfähigkeitsversicherungen.



"Berufs- und Dienstunfähigkeit sind Begriffe, die gerne gleichgestellt werden,

aber in ihrer Bedeutung grundlegend verschieden sind", erläutert Enis Eisfeld.

"Fällt die Wahl aber auf die falsche Versicherung, kann das weitreichende

Konsequenzen nach sich ziehen." Als Geschäftsführer der Kees Finanzberater und

von Blauchlichtversichert weiß er genau, worauf es als Beamter bei der Wahl der

richtigen Versicherung wirklich ankommt. Im folgenden Artikel gibt er seine

persönliche Einschätzung ab.