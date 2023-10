Potsdam (ots) - Start-ups kämpfen oft gegen riesige Konkurrenten, knappe Budgets

und die unerbittliche Uhr. Wie kann man in solch einem Szenario auf sich

aufmerksam machen und Kunden gewinnen? Die Antwort liegt oft im Marketing, aber

nicht im Marketing nach dem herkömmlichen Lehrbuch.



"Es ist ein Irrglaube, dass man viel Geld braucht, um erfolgreiches Marketing zu

betreiben. Start-ups müssen in der Lage sein, den Markt anders zu sehen und

bereit sein, Risiken einzugehen", sagt Maximilian Karpf. Er berät Unternehmen zu

Marketing-, Vertriebs- und Personalstrategien und weiß daher genau, wie

Start-ups den Markt erobern. Nachfolgend verrät er fünf Tipps, wie Start-ups die

Spielregeln brechen sollten, um sich am Markt abzuheben.





Tipp 1: Das Marketing auf die passende Person im Buying Center ausrichtenDer Begriff Buying Center wurde bereits im Jahr 1972 von Frederick E. Westernund Yoram Wind etabliert. Darunter versteht man alle Personen innerhalb einesUnternehmens, die am Prozess einer Kaufentscheidung beteiligt sind. Entgegenvieler Meinung handelt es sich dabei nämlich in der Regel nicht um eine einzelnePerson, sondern um mehrere Mitarbeiter, die verschiedene Funktionen in diesemProzess übernehmen. So gibt es beispielsweise in vielen Unternehmen dieausführende Kraft, den Influencer und den, der Entscheidungen trifft.Wichtig ist nun, mit dem eigenen Marketing die Personen aus dem Buying Center inder richtigen Reihenfolge anzusprechen. Dafür müssen die Value Propositions,also der Nutzen oder Mehrwert, der mit dem Produkt verknüpft ist, des eigenenProduktes herausgearbeitet werden - und zwar zugeschnitten auf jede Person desBuying Centers. Bietet man beispielsweise eine Software für den HR-Bereich an,muss die Value Proposition für alle beteiligten Personen im Buying Centerattraktiv gestaltet werden, um sie vom Kauf zu überzeugen. Dazu bietet es sichan, beispielsweise auf LinkedIn mehrere Kampagnen gleichzeitig mitunterschiedlichen Anzeigen zu schalten, die die einzelnen Value Propositionsberücksichtigen. In diesem Beispiel wäre das auf Mitarbeiterseite beispielsweiseweniger Arbeit, während es auf Geschäftsführerebene um schlankere Prozesse unddamit eingesparte Kosten geht. So gelingt es, alle Personen abzuholen und seineChancen auf einen Verkauf messbar zu erhöhen.Tipp 2: Netzwerke aufbauen und nutzenNetworking bietet große Chancen, um sein Produkt schnell bekannter zu machen. Umsich entsprechende Netzwerke aufzubauen, ist es wichtig, sich Intros geben zu