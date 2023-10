Seite 2 ► Seite 1 von 2

Köln (ots) - Mangel an Schulplätzen, bröckelnder Putz und undichte Fenster - derSanierungsbedarf an deutschen Schulen ist hoch. Während Zuzüge undGeburtenzahlen stiegen, passierte im Schulbau jahrelang zu wenig. Die Stadt Kölnsagte dem Schulnotstand im Jahr 2017 den Kampf an und reagierte mitbeschleunigten Planungs- und Bauprozessen. Doch der Bedarf von modernenLernräumen und Schulplätzen ist immer noch nicht vollständig gedeckt. Nach wievor müssen viele Schülerinnen und Schüler weite Wege ins Umland in Kauf nehmen.Daher hat die Stadt Köln ein zweites Maßnahmenpaket in Milliardenhöheverabschiedet. Das auf Bau und Immobilien spezialisierte BeratungsunternehmenDrees & Sommer begleitet die Stadt bei Sanierung, Erweiterung und Neubau von 22Schulen.Um zügig neue Lernräume zu schaffen, hatte die Stadt Köln bereits 2017 einerstes Maßnahmenpaket für Schulbauprojekte mit Hilfe von General- oderTotalunternehmern (GU/TU) zum Schulbau beschlossen und Drees & Sommer mit demMulti-Projektmanagement beauftragt. Seitdem konnten sieben Maßnahmen, welche mitder Unterstützung von Drees & Sommer gesteuert wurden, termingerecht underfolgreich abgeschlossen werden. Daraufhin erfolgte die Ausweitung derZusammenarbeit. Zu den Leistungen, die Drees & Sommer im Multi-Projektmanagementdes Schulbauprogramms erbringt, gehören neben der unterstützenden Projektleitungund -steuerung auch Leistungen wie das BIM-Qualitätsmanagement. Dabeikoordiniert ein interdisziplinäres Team aus rund zwanzig Expertinnen undExperten das Gesamtprojekt unter Einsatz digitaler Tools.Schnellere Ergebnisse dank optimierter ProzesseNach Erfahrung von Drees & Sommer-Projektleiterin Anja Könings funktioniert dasam besten durch eine standortübergreifende Betrachtung und die Arbeit ininterdisziplinären Teams. "In unserem Team gibt es Expertinnen und Experten mitpädagogischem, soziologischen und baufachlichem Know-how. Dadurch können wir dieSchulen nicht nur baulich fit machen, sondern die Anforderungen modernerLernwelten bereits im Planungsprozess berücksichtigen", sagt Könings. Maßgeblichzur schnellen Umsetzung trägt dabei das Vergabeverfahren an Total- undGeneralunternehmen bei. Dabei werden keine Einzelleistungen mehr vergeben,sondern eine funktionale Leistungsbeschreibung, die aus einer Hand erbrachtwird. Der Stadt Köln bleibt so eine zeitlich sehr aufwändige sowie terminlichwie kostenriskante Vergabe nach Einzelgewerken erspart. Im Idealfall lässt sichauf diese Weise die Zeit von der Planung bis zur Baufertigstellung halbieren.Bauherrin bleibt die Stadt Köln.Beispielhaft ist hier die Errichtung des Neubaus für die Sekundarstufe II einer