FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Prognosesenkung des Konkurrenten DocMorris hat am Donnerstag auch die Aktien von Redcare Pharmacy belastet. Die Papiere der ehemaligen Shop Apotheke sanken zeitweise um mehr als 4 Prozent auf 108,50 Euro und entfernten sich damit weiter vom Jahreshoch bei gut 119 Euro. DocMorris brachen in der Schweiz derweil prozentual zweistellig ein auf das tiefste Niveau seit Anfang Juli.

UBS-Analyst Sebastian Vogel sieht angesichts der gestutzten Jahresziele von DocMorris Korrekturbedarf bei den Markterwartungen im mittleren einstelligen Prozentbereich. Volker Bosse von der Baader Bank konstatierte in seiner ersten Reaktionen einen anhaltend schwachen Umsatztrend, lobte aber ermutigende Signale vom Hoffnungsträger E-Rezept angesichts einer weiter dynamisch zunehmenden Akzeptanz./ag/tih