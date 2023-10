Flughafenverband ADV legt Quartalszahlen vor Weiterhin gemäßigtes Wachstum an den deutschen Flughäfen

Berlin (ots) - Von Januar bis September 2023 wurden an den deutschen Flughäfen

149 Millionen Passagiere (an+ab) gezählt. Durch den nachfragestarken

Sommerreiseverkehr erholt sich die Recovery-Rate zum Vorkrisenniveau leicht.

Während in ganz Europa bereits 9 von 10 Passagieren zurück sind, erreicht die

deutsche Recovery-Rate einen Wert von 77,6 Prozent gegenüber Januar bis

September 2019. Gegenüber dem schwachen Vorjahr verzeichnen die deutschen

Flughäfen in den ersten neun Monaten ein Nachfragewachstum von +21,5 Prozent.

Trotz des positiven Trends liegt Deutschland weiterhin am unteren Ende der

großen europäischen Luftverkehrsmärkte. Hohe Ticketpreise und hohe

Standortkosten verhindern eine bessere Erholung.



Die wichtigsten fünf Kennzahlen im Blick