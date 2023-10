Der mit den Solargeneratoren von Jackery generierte Strom ist sicher, bequem und umweltfreundlich. Der Solargenerator versorgt die gesamte digitale Elektronik für Outdoor-Aktivitäten, häusliche Notstromlösungen und Rettungseinsätze mit einer geschlossenen Stromkreislaufquelle. Darüber hinaus sind Smartphones, Computer, Kühlschränke und Elektroherde unter einer breiten Palette von Produkten zu finden, die von Jackery mit Strom versorgt werden können.

Eine texanische Familie entdeckte den Solarstrom von Jackery

Die Familie von Kent Hagood war gerüstet, als ein rekordverdächtiger Kältesturm die Stromversorgung in Texas lahmlegte. Sie schlossen ihren Jackery Solargenerator 3000 Pro an ihren Kühlschrank und andere Geräten an, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Die Notstromlösung der Hagood-Familie versorgte Beleuchtung, Fernseher und vieles mehr, während in anderen Häusern die Lebensmittel verdarben und die Nächte kalt waren.

Judy ist der Überzeugung, dass ihr Jackery-Generator eine kosteneffektive Investition war, die ihnen bei den Stromausfällen in Texas geholfen hat und beim Camping, auf Reisen und bei Outdoor-Abenteuern nützlich war. Die grüne, stetige Stromversorgung gab der Familie in schwierigen Zeiten Sicherheit.

Von Jackery mit Strom versorgte Weihnachtsmann-Tour und Kerzenkonzert: Feiertagserinnerungen

An Weihnachten 2022 ging Richard als Weihnachtsmann verkleidet mit dem Jackery Explorer 240, einer tragbaren Powerstation, auf seine jährliche Tour. Die Powerstation ließ die Weihnachtsbäume in allen Häusern aufleuchten und sorgte für eine magische Atmosphäre und viel Freude in der Nachbarschaft.

In Japan organisierte eine Gruppe ein einzigartiges Kerzenkonzert in einem Park, das mit dem Solargenerator von Jackery betrieben wurde. Die Veranstaltung bot ein umweltbewusstes Erlebnis mit Kerzenkunst und Musik, bei dem sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer entspannen und über ihren Einfluss auf die Umwelt nachsinnen konnten. Die leise und nachhaltige tragbare Powerstation von Jackery trug entscheidend dazu bei, das Konzert zu ermöglichen.

Jackery liefert Strom für Abenteuer in der Luft und am Boden

Joe Sener, ein pensionierter Ingenieur und leidenschaftlicher Privatpilot, hat bei Jackery unerschütterliche Unterstützung dabei gefunden, seiner Liebe zur Luftfahrt nachzugehen. Mit dem Solargenerator von Jackery haben Joes Flugerfahrungen neue Höhen erreicht.

Frei von der Last eines schweren Benzingenerators kann er dank des Engagements von Jackery mühelos seine Geräte aufladen. Joe und Jackery sind ein Beispiel für die Fusion von Innovation und Entschlossenheit, die Träume beflügelt und Abenteuer in der Luft vorantreibt.

Jackery macht das Unmögliche möglich

Jodie St. Clair, die beinamputiert ist, erlebt mit ihrer motorisierten Beinprothese, angetrieben von dem zuverlässigen Jackery Explorer 300, Abenteuer in der Natur. Trotz des tragischen Verlusts ihres linken Beins weigerte sich Jodie, sich von ihrer Situation zurückhalten zu lassen.

Ausgestattet mit modernster Technik ging sie ihrer Leidenschaft für das Wohnmobil-Camping nach und überwand furchtlos die Hindernisse des Lebens mit Jackery als ihrem treuen Begleiter. Wenn man Jodies transformativen Weg verfolgt, wird klar, dass Jackery ein unverzichtbarer Teil ihrer bemerkenswerten Geschichte geworden ist.

Diese 11 Jahre dauernde Reise ist ein Beweis für die Vielseitigkeit und die tiefgreifenden Auswirkungen von Jackerys Solargenerator weltweit. Wenn Sie eine einzigartige und inspirierende Geschichte darüber haben, wie Jackery Ihr Leben verändert hat, sind Sie dazu eingeladen, an Jackerys Rekrutierungskampagne für Geschichten von Nutzerinnen und Nutzern teilzunehmen und Ihre bemerkenswerte Reise mit der Welt zu teilen.

